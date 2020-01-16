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Формирование правительства России
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Путин назначил Мишустина председателем правительства

Ранее Госдума дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина на пост премьера
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.

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"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение Мишустина председателем правительства. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичФормирование правительства России
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