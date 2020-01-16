Путин назначил Мишустина председателем правительства

Что заявил Михаил Мишустин на встречах с фракциями Госдумы

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"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение Мишустина председателем правительства. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.