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Российский рынок акций вырос на фоне торговых договоренностей между США и Китаем

Индекс Мосбиржи вырос до 3157,23 пункта, индекс РТС - до 1612,72 пункта

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в четверг возобновил рост на фоне улучшения мировой конъюнктуры после подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем. Индекс Мосбиржи вырос на 0,79% - до 3157,23 пункта, индекс РТС - на 0,65%, до 1612,72 пункта, свидетельствуют данные торгов.

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Доллар по состоянию на 18:57 мск подрос на 0,39% - до 61,655 рубля, евро - на 0,2%, до 68,66 рубля.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожали на 0,42% - до $64,58 за баррель.

"В четверг рынок акций РФ курсировал вблизи своих максимальных уровней. Умеренно позитивная реакция глобальных площадок на подписание первой части торговой сделки США и Китая и заявления американской стороны о том, что уже ведутся консультации по второй фазе, транслировались в сдержанные покупки фондовых активов. Дополнительный позитив несут сообщения о финансовых отчетностях в США за IV квартал - примерно три четверти из уже отчитавшихся компаний показали результат чистой прибыли с превышением консенсус-прогноза", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Приободрили биржевиков и планы команды Дональда Трампа ввести в США дополнительные меры налогового стимулирования в 2020 году", - добавляет он.

Если же драйвером наблюдающегося роста российского рынка являются ожидания стимулирования внутреннего спроса в России, то они пока не подтверждаются, подчеркивает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Новый премьер-министр Михаил Мишустин выступает против отмены сдерживающих инвестиционную активность изменений 2018 года в пенсионной системе и не поддерживает стимулирующее потребительский спрос снижение НДФЛ для малоимущих", - поясняет эксперт.

Лучше рынка торговались акции "ОГК-2" на фоне продажи Красноярской ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" за 10 млрд рублей. Динамика цен на цветные металлы, палладий и платину поддерживают акции "Норникеля" и "Русала", а вот стагнация котировок золота и серебра вызвала снижение цен на бумаги Polymetal и "Полюса". Акции ВТБ подросли на 1,75% на новостях о возможном SPO в целях докапитализации банка, отмечает Осин.

Зарубежные рынки и прогнозы

17 января ожидается выход большого количества важных статданных, указывает Дейнека.

"В частности, выйдет блок макроэкономических показателей по Китаю, в том числе оценки ВВП за IV квартал, инвестиций в основной капитал и объема промпроизводства в декабре. Кроме того, будут обнародованы данные по декабрьской инфляции в еврозоне и количеству выданных разрешений на строительство в США за декабрь. Также выйдет оценка американского промпроизводства за декабрь. В России будут опубликованы сальдо торгового баланса за ноябрь и индекс потребительской уверенности Росстата за IV квартал 2019 года", - уточняет эксперт.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи - 3135-3175 пунктов, по доллару - 61,2-61,8 рубля.

Прогнозируемый диапазон закрытия пятничных торгов ИК "Фридом Финанс" - 3145-3185 пунктов, доллар ожидается на уровне 61,15-61,95 рубля.

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