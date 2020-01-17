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Акции "Мечела" поднялись на 6,6% на новости о возможном отказе от прав выкупа доли в Эльге

По данным Мосбиржи, по состоянию на 13:44 мск цена одной бумаги выросла до 102,6 рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Мечела" резко выросли на 6,64% в ходе торгов Мосбиржи. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 13:44 мск, цена бумаг выросла до 102,6 руб. за шт.

Резкий рост акций произошел на фоне новостей о возможном решении "Мечела" не пользоваться преимущественным правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге.

После скачка обыкновенные акции компании замедлили рост - на 13:55 мск стоимость бумаг увеличилась на 1,86%, до 98 руб. шт.

В то же время стоимость привилегированных акций "Мечела" на 14:09 мск выросла на 5,37%, до 112,75 руб. за бумагу. В пике роста стоимость составляла 114,85 руб. за акцию, что на 7,34% больше уровня закрытия предыдущих торгов.

О том, что "Мечел" не воспользуется преимущественным правом выкупа доли в Эльгинском угольном проекте в Якутии у Газпромбанка, сообщило издание РБК со ссылкой на два источника.

Таким образом, долю банка в 49% сможет купить "А-Проперти" Альберта Авдоляна (одного из основателей телеком-оператора Yota, в настоящее время принадлежит "Мегафону"). О подаче "А-Проперти" ходатайства в ФАС РФ о покупке этой доли стало известно в конце августа 2019 г. Кроме того, по данным источников РБК, основной акционер "Мечела" Игорь Зюзин также готов продать и долю "Мечела" в проекте, которая составляет 51%.

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