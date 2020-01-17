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Фермерам Кубани компенсируют затраты на покупку импортного скота

Власти региона направят на эти цели 100 млн рублей, планируется возмещать фермерам 50-70% расходов

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Власти Кубани в 2020 году направят 100 млн рублей на компенсацию затрат фермерам на приобретение племенного скота, в том числе импортного, такая господдержка будет осуществляться впервые. Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам первого дня участия региона в международной выставке "Зеленая неделя" в Берлине.

"Мы впервые выделили 100 млн рублей на приобретение импортного племенного молодняка, будем компенсировать фермерам 50-70% затрат. Такой поддержки сельхозпроизводителей в крае раньше не было, мы - один из немногих регионов, которые выделили на это средства", - написал Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, приобретение импортного молодняка скота необходимо для повышения генетического потенциала отечественных сельхозживотных. Всего на поддержку отрасли животноводства в 2020 году в регионе выделено 1,6 млрд рублей.

Краснодарский край является аграрным регионом, животноводство - одна из приоритетных отраслей развития экономики края.

Краснодарский край впервые после пятилетнего перерыва принимает участие в международной сельскохозяйственной выставке "Зеленая неделя" в Берлине. На выставке свою продукцию представят более 30 кубанских производителей, это чай, соки, плодоовощные консервы, винодельческая и кондитерская продукция, крупы. Власти региона намерены увеличить объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство и расширить географию сбыта продукции.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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