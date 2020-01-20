Индекс Мосбиржи по итогам дня установил новый рекорд

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:34 мск вырос на 0,1%, до 61,618 руб., курс евро увеличился на 0,04%, до 68,293 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,34% - до $65,28 за баррель.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам торгов установил новый рекорд, преодолев 3200 пунктов. К завершению торгов индекс вырос на 0,72% - до 3219,92 пункта. Индекс РТС к концу торгового дня увеличился на 0,54%, до 1646,6 пункта.

Российский фондовый рынок превзошел все ожидания в 2019 году. Что дальше?

Рост индекса Мосбиржи выше 3200 пунктов может свидетельствовать о сохранении уверенности инвесторов в продолжении повышательного тренда, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Отметим, что легкость, с которой рынок прошел данную психологическую отметку, может указывать на сохранение уверенности инвесторов в продолжении повышательного тренда. Также участники торгов позитивно реагируют на планы США и КНР по снижению налоговой нагрузки на компании в текущем году", - пояснил он.

По оценкам "БКС Премьер", завтра российский рынок акций может сохранить умеренную растущую динамику, не исключен переход в боковой формат движения. "Инвесторы будут внимательно отслеживать динамику зарубежных площадок. В США продолжится сезон корпоративных отчетов, финансовые результаты за IV квартал среди прочих завтра представят Netflix, General Dynamics Corp., Lam Research. Из важной статистики завтрашнего дня выделим индекс текущих экономических условий и экономических настроений в Германии от ZEW. Банк Японии во вторник проведет заседание по ключевой ставке", - отметил Бахтин. Также, по его словам, ММК опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2019 год, а группа ЛСР обнародует операционные результаты за 2019 год.

Завтра и по итогам недели вероятность ростра российского рынка представляется сравнительно высокой, также считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на завтра - 3185-3230 пунктов, по курсу рубля к доллару - 61,3-61,8 руб.

Ожидаемый диапазон закрытия завтрашних торгов ИК "Фридом Финанс" для индекса Московской биржи и курса рубля к доллару составляет 3195-3305 пунктов и 61,30-61,80 руб.