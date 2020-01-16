Российский фондовый рынок превзошел все ожидания в 2019 году. Что дальше?

Ключевой рублевый фондовый индекс Мосбиржи сумел продемонстрировать годовой прирост в размере 28,52%. Более того, к середине января он продолжает неспешно обновлять свои "свежие" исторические максимумы.
Что же касается долларового индекса РТС, то он за прошлый год прибавил 44,93% благодаря весомому укреплению курса отечественной валюты, которое усилилось в декабре. Можно констатировать, что локальный рынок акций сумел полностью преодолеть негативные последствия серьезного ухудшения внешнеполитического фона, которое началось еще в 2014 году.
Причины роста
Столь благостная картина на российском рынке акций сложилась благодаря удачному сочетанию целого ряда благоприятных факторов. В первую очередь, это связано с тем, что США пока не ввели в отношении РФ новый пакет болезненных ограничительных мер, который уже сейчас именуют не иначе как "санкции из ада". Строго говоря, Соединенные Штаты воздерживаются от объявления серьезных санкций в отношении России еще со второй половины 2018 года. Поэтому номинированные в рублях акции и облигации по-прежнему остаются весьма привлекательным инструментом для зарубежных инвесторов. По этой же причине нерезиденты не торопятся их продавать и выводить спекулятивные капиталы за пределы страны.
Вторым "столпом" текущего оптимизма на локальном рынке акций представляется достаточно комфортный уровень цен на черное золото. С начала 2019 года фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются в широком диапазоне $55–75 за баррель. Явным негативом для отечественного фондового рынка стал бы их выход вниз из указанного коридора, чего пока не ожидается.
Фундаментальную поддержку нефтяному рынку оказывает действующее соглашение об ограничении уровня добычи нефти в формате ОПЕК+. Стоит также отметить, что цены на нефть заметно подпрыгнули вверх на фоне двух недавних инцидентов, случившихся в ближневосточном регионе. Речь идет о сентябрьской атаке на объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии и январской эскалации напряженности между Ираном и США.
Среди значимых внутренних тенденций обратим внимание на существенное уменьшение уровня ключевой ставки ЦБ РФ до 6,25% годовых. Оно состоялось на фоне начавшегося с середины года цикла понижения процентной ставки ФРС США. Несомненно, что улучшение ситуации с рублевой и долларовой ликвидностью оказывает благоприятное влияние на развивающиеся рынки акций.
Наконец, нельзя обойти вниманием и объективное повышение привлекательности вложений в российские акции в сравнении с банковскими депозитами. За последние два-три года многие акционерные общества с государственным участием заметно увеличили размеры дивидендных выплат по требованию контролирующего акционера. Этому примеру последовали и независимые компании. Кроме того, весьма приятной практикой стало начало выплат многими эмитентами квартальных дивидендов. Все это в сочетании с механизмом индивидуальных инвестиционных счетов вызвало существенный рост интереса физических лиц к инвестированию в акции российских компаний. Можно сказать, что на локальном рынке акций наметилась видимая тенденция к "импортозамещению" иностранных инвесторов.
Лидеры роста
Среди отраслевых индексов Московской биржи наибольший прирост по итогам минувшего года продемонстрировали индексы телекоммуникаций (+27,9%), финансов (+27,0%), электроэнергетики (+25,0%), нефти и газа (+24,5%). От них заметно отстали индексы химии и нефтехимии (+2,6%), а также потребительского сектора (+9,1%).
Таким образом, традиционная ставка на акции представителей топливно-энергетического комплекса на этот раз оказалась выигрышной. Рост финансовых показателей банков и стоимости их акций представляется производным результатом от комфортных цен на нефть, а также от существенного укрепления курса рубля по отношению к основным иностранным валютам.
Что же касается опережающего повышения "узкого" индекса телекоммуникаций, то он был в решающей степени обеспечен за счет роста стоимости акций МТС. За минувший год они подорожали на 34,4%. В то же время обыкновенные акции "Ростелекома" продолжают торговаться на уровне докризисного 2006 года. Более того, их текущая цена сопоставима с котировками начала 2000 года.
Если же говорить про конкретные бумаги, то явным лидером по темпам роста стоимости по итогам 2019 года стали обыкновенные акции нефтяной компании "Сургутнефтегаз". С конца августа до конца декабря они прибавили в цене 83,9%. А по итогам календарного года они подорожали на 87,8%. Впрочем, столь впечатляющее повышение было связано не только и не столько с общим ростом российского рынка акций. В этих бумагах реализовался многолетний потенциал повышения стоимости, обусловленный наличием у эмитента крупных валютных накоплений.
Другой удачной среднесрочной инвестицией стали акции АФК "Система", которые подорожали за минувший год на 90,5%. При этом бумаги сумели лишь частично реабилитироваться после двух сильных волн падения, состоявшихся в 2014 и 2017 годах. Они длительное время находились под давлением в связи с последствиями выплаты эмитентом 100 млрд руб. по мировому соглашению в пользу нефтяной компании "Башнефть".
Нельзя не упомянуть и про акции "Газпрома", которые пользовались спросом в связи с ожиданиями существенного увеличения размера дивидендных выплат в последующие годы. По итогам 2019 года они подорожали на 67%. Однако неожиданная остановка прокладки экспортного газопровода "Северный поток — 2" и целый веер попутных проблем способны стать серьезным препятствием для дальнейшего роста их стоимости в 2020 году.
Потенциальные угрозы
Начало нового года принесло инвесторам и спекулянтам несколько тревожных новостей. Самой главной из них стала серьезная эскалация и без того непростых отношений Ирана и США. Рост геополитической напряженности в ближневосточном регионе неразрывно связан с угрозой стабильности поставок нефти из Персидского залива. Не будем забывать, что из этой точки мира поступает около пятой части всего мирового объема потребления черного золота.
Тем не менее трагическая история с уничтожением мирного авиалайнера пока охладила горячие головы с обеих сторон. В целом же США по ряду причин объективно не заинтересованы в масштабном военном столкновении с Ираном. По-видимому, Соединенные Штаты продолжат реализацию своей политики в отношении Исламской Республики экономическими методами.
В качестве потенциальной угрозы для стабильности мировых фондовых рынков по-прежнему выступает неурегулированная ситуация с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Не стоит забывать и про фактический провал попыток решения проблемы ядерной программы КНДР. Что же касается российского рынка акций, то обострение всех этих проблем для него даже позитивно до некоторой разумной степени. Новые международные вызовы отодвигают на второй план вопрос о санкционном давлении на РФ. Но мы бы не стали излишне обольщаться по поводу подобной временной отсрочки. Скорее всего, США и "коллективный Запад" будут действовать в отношении России по иранским лекалам. Но подходящее время для этого пока еще не пришло.
Так или иначе, но до середины января 2020 года мы наблюдали продолжение обновления рекордов на американском фондовом рынке и в российском индексе Мосбиржи. Последним, еще не отыгранным поводом для оптимизма в мировом масштабе остается ожидаемое подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. По факту этого события по развитым и развивающимся рынкам акций вполне может прокатиться назревшая волна коррекционных распродаж.
Если же отвлечься от "сиюминутных" политических и экономических факторов, то в мировом масштабе неспешно назревает вполне закономерный спад, который происходит в конце десятилетнего экономического цикла. Не будем забывать про серьезные экономические проблемы, которые наблюдались в мировом масштабе в 1998 и 2008 годах.
В настоящее время ключевые фондовые индексы в США и рублевый индекс Мосбиржи находятся вблизи своих исторических максимумов. Поэтому в среде инвесторов и спекулянтов формируются вполне обоснованные опасения серьезного коррекционного падения в течение ближайшего года. Видимое единодушие по этому поводу разделяется лишь в отношении сроков падения фондовых рынков и его масштабов. Явным "водоразделом" в этом плане могут стать ноябрьские президентские выборы в США. Но начало циклического экономического спада вовсе не обязательно должно быть привязано к подобным событиям.
Время спекуляций
С учетом всех этих соображений начавшийся год может стать хорошим временем для спекуляций, но не для инвестиций в акции. Российский фондовый рынок в 2019 году дал инвесторам намного больше, чем он него ожидали. Его дальнейшее существенное повышение находится под большим вопросом.
В текущей ситуации было бы вполне разумной стратегией повременить со среднесрочными покупками российских акций в расчете на рост их курсовой стоимости. По меньшей мере, имеет смысл подождать более привлекательных цен.
Приобретение дивидендных акций на долгосрочную перспективу выглядит менее рискованной стратегией в начале текущего года. Но в данном случае уместны лишь выборочные покупки в отдельных бумагах, далеких от среднесрочных максимумов. Кроме того, необходимо учитывать, что в случае серьезных экономических потрясений многие компании неизбежно сократят размер дивидендов или же вообще приостановят их выплату.
В подобные моменты не стоит забывать, что рыночная цена "голубых фишек" тоже способна "складываться" в разы. Старожилы фондового рынка помнят, как в 2008 году обыкновенные акции "Сбербанка" подешевели со 105 руб. до 14 руб. Это вовсе не значит, что эмитент в тот момент перестал быть хорошей, сильной компанией. Речь идет о том, что на рынке акций иногда происходят движения, выходящие за рамки привычных представлений. Между тем в настоящее время уже вполне сложились все условия для вероятных масштабных сдвигов.