Российский фондовый рынок превзошел все ожидания в 2019 году. Что дальше?

Ключевой рублевый фондовый индекс Мосбиржи сумел продемонстрировать годовой прирост в размере 28,52%. Более того, к середине января он продолжает неспешно обновлять свои "свежие" исторические максимумы. Что же касается долларового индекса РТС, то он за прошлый год прибавил 44,93% благодаря весомому укреплению курса отечественной валюты, которое усилилось в декабре. Можно констатировать, что локальный рынок акций сумел полностью преодолеть негативные последствия серьезного ухудшения внешнеполитического фона, которое началось еще в 2014 году. Причины роста Столь благостная картина на российском рынке акций сложилась благодаря удачному сочетанию целого ряда благоприятных факторов. В первую очередь, это связано с тем, что США пока не ввели в отношении РФ новый пакет болезненных ограничительных мер, который уже сейчас именуют не иначе как "санкции из ада". Строго говоря, Соединенные Штаты воздерживаются от объявления серьезных санкций в отношении России еще со второй половины 2018 года. Поэтому номинированные в рублях акции и облигации по-прежнему остаются весьма привлекательным инструментом для зарубежных инвесторов. По этой же причине нерезиденты не торопятся их продавать и выводить спекулятивные капиталы за пределы страны. Вторым "столпом" текущего оптимизма на локальном рынке акций представляется достаточно комфортный уровень цен на черное золото. С начала 2019 года фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются в широком диапазоне $55–75 за баррель. Явным негативом для отечественного фондового рынка стал бы их выход вниз из указанного коридора, чего пока не ожидается.

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Фундаментальную поддержку нефтяному рынку оказывает действующее соглашение об ограничении уровня добычи нефти в формате ОПЕК+. Стоит также отметить, что цены на нефть заметно подпрыгнули вверх на фоне двух недавних инцидентов, случившихся в ближневосточном регионе. Речь идет о сентябрьской атаке на объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии и январской эскалации напряженности между Ираном и США. Среди значимых внутренних тенденций обратим внимание на существенное уменьшение уровня ключевой ставки ЦБ РФ до 6,25% годовых. Оно состоялось на фоне начавшегося с середины года цикла понижения процентной ставки ФРС США. Несомненно, что улучшение ситуации с рублевой и долларовой ликвидностью оказывает благоприятное влияние на развивающиеся рынки акций. Наконец, нельзя обойти вниманием и объективное повышение привлекательности вложений в российские акции в сравнении с банковскими депозитами. За последние два-три года многие акционерные общества с государственным участием заметно увеличили размеры дивидендных выплат по требованию контролирующего акционера. Этому примеру последовали и независимые компании. Кроме того, весьма приятной практикой стало начало выплат многими эмитентами квартальных дивидендов. Все это в сочетании с механизмом индивидуальных инвестиционных счетов вызвало существенный рост интереса физических лиц к инвестированию в акции российских компаний. Можно сказать, что на локальном рынке акций наметилась видимая тенденция к "импортозамещению" иностранных инвесторов. Лидеры роста Среди отраслевых индексов Московской биржи наибольший прирост по итогам минувшего года продемонстрировали индексы телекоммуникаций (+27,9%), финансов (+27,0%), электроэнергетики (+25,0%), нефти и газа (+24,5%). От них заметно отстали индексы химии и нефтехимии (+2,6%), а также потребительского сектора (+9,1%). Таким образом, традиционная ставка на акции представителей топливно-энергетического комплекса на этот раз оказалась выигрышной. Рост финансовых показателей банков и стоимости их акций представляется производным результатом от комфортных цен на нефть, а также от существенного укрепления курса рубля по отношению к основным иностранным валютам.

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Что же касается опережающего повышения "узкого" индекса телекоммуникаций, то он был в решающей степени обеспечен за счет роста стоимости акций МТС. За минувший год они подорожали на 34,4%. В то же время обыкновенные акции "Ростелекома" продолжают торговаться на уровне докризисного 2006 года. Более того, их текущая цена сопоставима с котировками начала 2000 года. Если же говорить про конкретные бумаги, то явным лидером по темпам роста стоимости по итогам 2019 года стали обыкновенные акции нефтяной компании "Сургутнефтегаз". С конца августа до конца декабря они прибавили в цене 83,9%. А по итогам календарного года они подорожали на 87,8%. Впрочем, столь впечатляющее повышение было связано не только и не столько с общим ростом российского рынка акций. В этих бумагах реализовался многолетний потенциал повышения стоимости, обусловленный наличием у эмитента крупных валютных накоплений. Другой удачной среднесрочной инвестицией стали акции АФК "Система", которые подорожали за минувший год на 90,5%. При этом бумаги сумели лишь частично реабилитироваться после двух сильных волн падения, состоявшихся в 2014 и 2017 годах. Они длительное время находились под давлением в связи с последствиями выплаты эмитентом 100 млрд руб. по мировому соглашению в пользу нефтяной компании "Башнефть". Нельзя не упомянуть и про акции "Газпрома", которые пользовались спросом в связи с ожиданиями существенного увеличения размера дивидендных выплат в последующие годы. По итогам 2019 года они подорожали на 67%. Однако неожиданная остановка прокладки экспортного газопровода "Северный поток — 2" и целый веер попутных проблем способны стать серьезным препятствием для дальнейшего роста их стоимости в 2020 году. Потенциальные угрозы Начало нового года принесло инвесторам и спекулянтам несколько тревожных новостей. Самой главной из них стала серьезная эскалация и без того непростых отношений Ирана и США. Рост геополитической напряженности в ближневосточном регионе неразрывно связан с угрозой стабильности поставок нефти из Персидского залива. Не будем забывать, что из этой точки мира поступает около пятой части всего мирового объема потребления черного золота. Тем не менее трагическая история с уничтожением мирного авиалайнера пока охладила горячие головы с обеих сторон. В целом же США по ряду причин объективно не заинтересованы в масштабном военном столкновении с Ираном. По-видимому, Соединенные Штаты продолжат реализацию своей политики в отношении Исламской Республики экономическими методами.

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