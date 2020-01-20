Глава Еврокомиссии рассказала, кому должен служить новый капитализм

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Новый капитализм должен служить не доходам акционеров, а опираться на неравнодушных людей и служить благополучию работников и всего общества. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, выступая на открытии Всемирного эконономического форума в Давосе. Ее выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Новый капитализм - это больше не капитализм акционеров, опирающийся на прибыль и служащий их доходам. Это капитализм неравнодушных людей, служащий благополучию людей - работников и всего общества, - заявила она. - Я также убеждена, что устойчивая экономика возможна, мы можем примирить наше производство и климатические ценности. Слишком долго человечество брало ресурсы из окружающей среды и возвращало в нее лишь отходы".

По мнению фон дер Ляйен, особая роль в современном обществе отведена неправительственным и некоммерческим организациям, состоящим из "неравнодушных людей", целью которых является улучшение разных аспектов жизни современного общества.

50-й ежегодный форум в Давосе пройдет с 20 по 24 января. В Давосе в этом году, как и на предыдущих ежегодных встречах, ждут около 3 тыс. участников. Это лидеры государств, главы корпораций, общественные деятели и журналисты. Организаторы анонсировали участие более 50-ти глав государств и правительств, включая президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелу Меркель. Прибудут также руководители более 15-ти международных организаций. Российскую делегацию возглавит и.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин.