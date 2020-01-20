Лизинговая компания США потребовала от Boeing убрать слово MAX в наименовании лайнеров 737

ТАСС, 21 января. Глава американской лизинговой компании Air Lease Corporation Стивен Удвар-Хейзи обратился к руководству корпорации Boeing с требованием переименовать самолеты типа 737 MAX, исключив слово MAX из их обозначения, после двух катастроф в Эфиопии и Индонезии, произошедших с этими лайнерами. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg .

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

По данным агентства, Air Lease Corporation, заключившая контракт на поставку около 200 лайнеров типа 737 MAX, является одним из крупнейших клиентов авиагиганта.

"Мы попросили Boeing избавиться от слова MAX, - приводит агентство слова миллиардера. - Я полагаю, что слово MAX должно войти в книги по истории как имеющее дурную славу название для самолета". Глава Air Lease Corporation, указывает Блумберг, предложил использовать исключительно цифровой номер 737-8 или 737-10 для обозначения печально известного воздушного судна, что, по его мнению, поможет преодолеть настороженное отношение общественности к авиаперелетам.

В свою очередь в корпорации заявили, что с уважением относятся к идеям и предложениям, поступающим от клиентов и заинтересованных сторон, однако "в настоящее время не планируют менять название 737 MAX ".

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.