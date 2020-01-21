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NYT: в Boeing скрыли частичную ответственность за авиакатастрофу в 2009 году

Тогда лайнер компании Turkish Airlines упал недалеко от Амстердама. Погибли девять человек
На месте крушения Boeing 737 компании Turkish Airlines, 2009 год AP Photo/Cynthia Boll
Описание
На месте крушения Boeing 737 компании Turkish Airlines, 2009 год
© AP Photo/Cynthia Boll

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Компании Boeing удалось скрыть тот факт, что она несла частичную ответственность за авиакатастрофу в Нидерландах в 2009 году, в результате которой погибли девять человек. Об этом говорится в статье в газете The New York Times.

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В феврале 2009 года авиалайнер Boeing 737 компании Turkish Airlines упал недалеко от Амстердама. Погибли девять человек, более 80 получили травмы.

Как отмечает издание, нидерландские следователи в итоговом отчете указали, что ответственность за произошедшее по большей части несли пилоты. В публикации утверждается, что сотрудники Boeing также были отчасти виновны в произошедшем, однако компании удалось добиться того, что официально на этом внимание не заострили. В материале отмечается, что об этом свидетельствует информация, полученная от источников и экспертов, а также документы, с которыми ознакомились журналисты газеты.

Как следует из публикации, одной из причин катастрофы были неполадки в работе датчика для определения высоты. Из-за них лайнер слишком сильно снизил скорость перед запланированной посадкой. Как констатируется в публикации, сотрудники Boeing недооценили риски, связанные с неправильной работой указанного датчика, и не предоставили пилотам надлежащих инструкций относительно того, как нужно действовать в такой ситуации.

По сведениям издания, представители компании, а также американских ведомств, отвечающих за безопасность на транспорте, убедили следователей в Нидерландах не привлекать внимание к данным обстоятельствам. Издание отмечает, что данные сведения, в частности, были получены из доклада, который подготовил по заказу властей Нидерландов независимый эксперт Сидни Деккер. Доклад в итоге так и не был опубликован.

В 2019 году была приостановлена эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

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