Кудрин: в состав нового правительства вошли молодые опытные профессионалы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пожелал новому кабинету министров РФ удачи, отметив, что в состав правительства вошли молодые опытные профессионалы. Об этом Кудрин написал на своей странице в Twitter .

Кто вошел в состав нового правительства

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"Кабинет [премьер-министра Михаила] Мишустина сформирован. Много молодых, но уже опытных профессионалов. Будет непросто. Удачи правительству", - написал он.

Президент России Владимир Путин во вторник утвердил новую структуру и состав правительства, которое возглавил Мишустин. Согласно указам, подписанным главой государства, кабинет будет состоять из 31 человека, включая премьер-министра и его заместителей.

Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.