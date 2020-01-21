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Формирование правительства России

Кудрин: в состав нового правительства вошли молодые опытные профессионалы

Глава Счетной палаты пожелал новому кабинету министров РФ удачи

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пожелал новому кабинету министров РФ удачи, отметив, что в состав правительства вошли молодые опытные профессионалы. Об этом Кудрин написал на своей странице в Twitter.

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Кто вошел в состав нового правительства

"Кабинет [премьер-министра Михаила] Мишустина сформирован. Много молодых, но уже опытных профессионалов. Будет непросто. Удачи правительству", - написал он.

Президент России Владимир Путин во вторник утвердил новую структуру и состав правительства, которое возглавил Мишустин. Согласно указам, подписанным главой государства, кабинет будет состоять из 31 человека, включая премьер-министра и его заместителей.

Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичФормирование правительства России
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