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BP рассчитывает на снижение налоговой нагрузки в нефтяной отрасли РФ с обновлением кабмина

Глава британской компании отметил, что в России одна из самых высоких налоговых нагрузок в мире для этой сферы

ДАВОС, 22 января. /ТАСС/. Глава британской ВР Боб Дадли рассчитывает на ослабление налоговой нагрузки в нефтяной отрасли РФ с приходом нового правительства. Это позволит продлить жизнь стареющих месторождений, заявил Дадли в интервью ТАСС (интервью записано до назначения нового кабмина) на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"В России одна из самых высоких налоговых нагрузок в мире для отрасли. Я думаю, есть смысл в том, чтобы немного ослабить этот режим, чтобы оставаться конкурентоспособным и чтобы инвестиции в отрасль не снижались. Но в то же время я бы не хотел раздавать советы российскому правительству", - сказал Дадли.

По его словам, шаги к снижению налоговой нагрузки помогут продлить жизнь стареющих месторождений Сибири. "Я думаю, нужно учитывать наличие договоренностей с ОПЕК+, а также - и в особенности - стареющие запасы в Сибири. Снижение налоговой нагрузки продлит жизнь этим месторождениям. Мы сможем увидеть это на примере Самотлора и Приобского [крупнейшие зрелые месторождения, разрабатываются в том числе "Роснефтью"], а также новые проекты, которые трудно разрабатывать в обычных условиях", - пояснил Дадли. При этом он отметил, что беспокоиться о падении добычи нефти пока не стоит.

Уход Дадли и Гилвар из компании

После ухода Боба Дадли и Брайна Гилвари из ВР могут последовать другие кадровые перестановки в топ-менеджменте нефтегазовой компании, сообщил Дадли, который покидает компанию 31 марта 2020 года.

"Часть команды - определенно [обновится], - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я думаю, у нас много интересных людей в компании, которые заслуживают роста. Постепенное обновление - это хорошая традиция в ВР".

Сотрудничество с "Роснефтью"

Дадли после ухода из компании продолжит представлять интересы ВР в совете директоров "Роснефти", где компании принадлежит 19,75%. Это важно для сохранения доверительных отношений с главой российской компании Игорем Сечиным. 

"Как вы знаете, в России очень важное значение придается доверию. Нужно много времени, чтобы выстроить доверие, оно у нас есть, и я считаю важным его сохранять", - сказал он, отвечая на вопрос, связано ли такое решение с особыми отношениями с Игорем Сечиным.

Дадли также описал реакцию руководства "Роснефти" на его решение покинуть ВР. "Реакция была очаровательной. Игорь Иванович [Сечин] спросил: Почему? Зачем? Да, в целом были удивлены. Я объяснил команде в "Роснефти" и другим коллегам тоже, что это хорошее решение, и я доволен им, и что я останусь в совете директоров", - сказал он.

Дадли также отметил, что в будущем в совет директоров ВР не обязательно может войти Бернард Луни, который сменит его в должности СЕО. "Во время осуществления сделки по продаже нашей доли в ТНК-ВР "Роснефть" попросила о моем участии в работе совета директоров. Но я не уверен, что правильно для исполнительного директора западной компании совмещать две эти роли, потому что это требует много времени, быть CEO - значит быть постоянно в разъездах. В составе ВР есть и другие прекрасные люди, которые могут войти в состав совета [вместо меня] в будущем", - пояснил он.

Теги
Формирование правительства РоссииЭкономический форум в Давосе – 2020
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