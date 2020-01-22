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Формирование правительства России

В ГД считают, что подчинение Росреестра кабмину даст импульс проектам в цифровой экономике

Как заявил глава комитета Госдумы Николай Николаев, принятое решение также повысит статус ведомства

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Перевод Росреестра из подчинения Минэкономразвития в подчинение непосредственно правительству даст возможность реализовывать надведомственные проекты в области цифровой экономики, считает председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

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"Это даст возможность реализовывать надведомственные проекты, которые предусмотрены в том числе в рамках национального проекта по цифровой экономике. И конечно, та база, которая уже существует, - прежде всего единый государственный реестр недвижимости - является основополагающей для дальнейшего развития", - сказал Николаев ТАСС в среду.

Он отметил, что подчинение ведомства напрямую кабинету министров повысит его статус. "Статус Росреестра будет важен с точки зрения его взаимодействия с другими ведомствами", - отметил парламентарий.

Президент России Владимир Путин 21 января подписал указ об изменениях в структуре правительства, которым, в частности, вывел Росреестр из подчинения Минэкономразвития. Руководившая Росреестром Виктория Абрамченко стала вице-премьером. На следующий день, 22 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олега Скуфинского, ранее занимавшего пост заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияНиколаев, Николай ПетровичФормирование правительства России
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