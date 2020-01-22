Володин надеется, что Решетников многое сделает для ускорения темпов экономического роста

"Задача первоочередная - это, конечно, реализация послания президента. Решив задачи, которые президент ставил в послании, мы с вами решим вопросы, которые волнуют людей. Для этого нужно обеспечить рост экономики темпами выше среднемировых. И в этой связи, конечно, вызывает надежду, что новый министр экономического развития для этого многое сделает", - сказал Володин.

Как отметил председатель нижней палаты, Решетников имеет большой опыт эффективной работы. "Работал в аппарате правительства, был министром в правительстве Москвы, губернатором. Знает ситуацию, как она складывается в регионах, имеет уже большой опыт работы, 10 лет фактически его работа была на глазах и эффективна, и результативна, - считает думский спикер. - Поэтому мы надеемся, что его предложения будут нами поддержаны, мы выстроим эффективные отношения с этим ключевым ведомством".

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину состав нового кабинета. Путин своим указом назначил министром экономического развития Решетникова, который сменил Максима Орешкина.

Володин неоднократно подвергал критике бывшего главу Минэкономразвития. В ходе правительственного часа 6 марта 2019 года Орешкин был прерван спикером. Министр тогда выступал с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию. После того как министр не смог точно ответить на вопрос о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году, началась дискуссия, в результате которой возникло предложение перенести правительственный час.