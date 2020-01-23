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В группе "Дело" заявили, что не ведут никаких переговоров о покупке доли в Fesco

Ранее президент "Дела" Сергей Шишкарев сообщил, что интерес к такой сделке есть, и что сейчас компания работает над поиском финансирования

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Группа "Дело" не ведет никаких переговоров о приобретении доли в транспортной группе Fesco. Об этом сообщили ТАСС в группе "Дело".

"Группа Fesco, безусловно, нам интересна, как и любой иной подобный актив на транспортном рынке. Тем не менее, группа компаний "Дело" в настоящее время не ведет никаких переговоров о покупке данного актива. В случае, если мы примем решение начать такие переговоры, мы будем проводить их единственно правильным путем - открыто и честно, с учетом уважения собственников и их позиции. В правилах группы "Дело" развивать бизнес компании исключительно честным и прозрачным путем, руководствуясь правилами этики бизнеса и делового общения", - сообщили в группе "Дело" в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Накануне президент "Дела" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что интерес к такой сделке есть, и что сейчас компания работает над поиском финансирования. Также он отметил, что планирует провести переговоры с Росатомом по этому поводу.

Ранее группа "Дело" приобрела контрольный пакет в размере 50% плюс две акции железнодорожного оператора "Трансконтейнер". Затем стало известно, что 30% в головной компании группы купила госкорпорация "Росатом".

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В структуру группы входят стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный оператор контейнерных грузов "Рускон" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

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