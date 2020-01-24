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Россия готова защитить свои интересы после подписания соглашения между Китаем и США

Замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов пояснил, что у России есть линейка инструментов, которые она может задействовать - от сугубо политических до правовых

ДАВОС /Швейцария/, 24 января. /ТАСС/. Россия изучает правовую сторону вопроса в соглашении между Китаем и США, в случае ущемления своих интересов может задействовать необходимые правовые или политические инструменты. Об этом заявил журналистам замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов.

"Сейчас мы внимательно изучаем правовую сторону вопроса [в соглашении между Китаем и США]. Надо понять, как это будет реализовано на практике - приведет ли это к ущемлению остальных. Если да, то как?", - сказал замминистра.

Он пояснил, что у России есть линейка инструментов, которые она может задействовать - от сугубо политических до правовых. "ВТО относится больше к инструментам правового характера. Политический диалог на всех уровнях достаточно активный, есть возможность это решить и в рамках двусторонних контактов", - добавил Максимов.

Замглавы Минэкономразвития пояснил, что "у Китая есть объем внутреннего спроса, удовлетворяемого за счет импорта, по сути речь идет о том, чтобы перераспределить этот объем от одних [стран] другим".

"Вопрос в том, какими инструментами это будет сделано. Есть ряд инструментов торговой политики. Причем у Китая где-то квоты сохранились, где-то есть возможности влиять на закупки через государственные предприятия. Если это будет сделано путем администрирования квот, путем указания предприятиям - возникнут вопросы", - подчеркнул Максимов.

Кроме того он отметил, что Россия сейчас думает над необходимостью требовать от Китая нарастить импорт пропорционально США. "Не будем забегать вперед, выдвигать требования - это политическое решение, но там с точки зрения правомерности первой фазы этой сделки есть, конечно, вопросы", - добавляет замминистра.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

Соглашение с Евросоюзом

Максимов cообщил, что Минэкономразвития внесло в правительство проект соглашения с Евросоюзом о механизме разрешения споров на основе апелляционного механизма ВТО.

"Мы проработали вопрос и внесли в правительство. Ждем решения", - сказал он.

ЕС уже договорился с рядом стран о создании временного апелляционного механизма для урегулирования торговых споров, так как в декабре работа апелляционного органа ВТО была заморожена из-за позиции США.

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