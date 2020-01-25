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"Известия": в Совфеде предлагают разрешить самозанятым гидам работать без регистрации ИП

Инициатива сенаторов также предполагает создание в России единой базы квалифицированных туристических работников

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сенаторы предлагают разрешить самозанятым гражданам РФ работать экскурсоводами без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом в субботу пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Фомина.

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Он сообщил, что на заседании экспертного совета в верхней палате парламента было решено внести поправки к рассматриваемому Госдумой законопроекту о совершенствовании правового регулирования деятельности экскурсоводов. Сенаторы предлагают сделать регистрацию ИП необязательной для желающих работать гидами-переводчиками, экскурсоводами и инструкторами-проводниками. Кроме того, инициатива предполагает создание в России единой базы квалифицированных туристических работников. По словам Фомина, эти предложения поступят в Госдуму до 26 января.

В декабре 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего правила аттестации экскурсоводов. Законопроектом предлагается установить критерии аттестации гидов и требования к их образованию, стажу и профессиональным знаниям и навыкам. Аттестацию будут проводить региональные органы власти в сфере туризма. Подтверждать квалификацию необходимо будет каждые пять лет.

Налоговый режим для самозанятых "Налог на профессиональный доход" введен с 1 января 2019 года в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияФомин, Игорь Вадимович
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