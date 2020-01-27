Ситуация с коронавирусом негативно повлияет на операторов чартеров на Хайнань

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Эпидемия нового типа коронавируса в Китае прежде всего окажет негативное влияние на операторов чартерных программ на Хайнань и нишевых туроператоров. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

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"Если эпидемия затянется, она может существенно повлиять на конъюнктуру мирового туристического рынка. В России в этой связи могут пострадать нишевые туроператоры, отправляющие туристов в КНР, а также компании, занятые приграничным туризмом, и операторы чартерных программ на Хайнань", - отметил президент РСТ Сергей Шпилько, слова которого приводятся в сообщении.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), чартерные программы на Хайнань есть у Tez Tour и Anex Tour. Оба туроператора с 27 января приостановили отправку туристов на китайский курорт и пока рассчитывают вывозить туристов домой в плановом порядке.

Если произойдет дальнейшая эскалация эпидемии и приостановка продажи туров в Китай затянется, туроператорам необходимо будет переориентироваться на новые направления, отметил глава РСТ.

"Нужна смена маркетинговых стратегий. Если введение санкций в 2014 году стимулировало активизацию работы отечественной туриндустрии, прежде всего в КНР и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, то очередная эпидемия, если она затянется, подстегнет работу с европейским и американским рынками и на ближневосточном направлении", - отметил Шпилько. По его словам, "лавировать в конкуренции за меняющиеся турпотоки придется буквально в режиме реального времени с учетом географии распространения болезни".