{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Ситуация с коронавирусом негативно повлияет на операторов чартеров на Хайнань

Чартерные программы на Хайнань есть у Tez Tour и Anex Tour, которые с 27 января приостановили отправку туристов на китайский курорт

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Эпидемия нового типа коронавируса в Китае прежде всего окажет негативное влияние на операторов чартерных программ на Хайнань и нишевых туроператоров. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Если эпидемия затянется, она может существенно повлиять на конъюнктуру мирового туристического рынка. В России в этой связи могут пострадать нишевые туроператоры, отправляющие туристов в КНР, а также компании, занятые приграничным туризмом, и операторы чартерных программ на Хайнань", - отметил президент РСТ Сергей Шпилько, слова которого приводятся в сообщении.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), чартерные программы на Хайнань есть у Tez Tour и Anex Tour. Оба туроператора с 27 января приостановили отправку туристов на китайский курорт и пока рассчитывают вывозить туристов домой в плановом порядке.

Если произойдет дальнейшая эскалация эпидемии и приостановка продажи туров в Китай затянется, туроператорам необходимо будет переориентироваться на новые направления, отметил глава РСТ.

"Нужна смена маркетинговых стратегий. Если введение санкций в 2014 году стимулировало активизацию работы отечественной туриндустрии, прежде всего в КНР и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, то очередная эпидемия, если она затянется, подстегнет работу с европейским и американским рынками и на ближневосточном направлении", - отметил Шпилько. По его словам, "лавировать в конкуренции за меняющиеся турпотоки придется буквально в режиме реального времени с учетом географии распространения болезни".

 

Теги
РоссияКитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Опросы общественного мнения
ВЦИОМ: 68% россиян не боятся потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта
Об опасениях в этом вопросе сообщили 30% участников опроса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС