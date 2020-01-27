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Китайская вирусная пневмония

АТОР: досрочно прервавшие отдых в Китае российские туристы получат компенсации

Централизованная эвакуация с острова Хайнань пока не планируется, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские туристы, решившие досрочно прекратить отпуск в Китае из-за эпидемии коронавируса, получат компенсации за недостающие дни отдыха. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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"Мы убеждаем туристов, что если туроператор будет в том числе предлагать досрочные рейсы, то с учетом вопросов безопасности, лучше воспользоваться этой возможностью. По возвращении им по заявлениям будут производиться выплаты по неиспользованным дням отдыха", - сказал Горин.

При этом пока не планируется централизованная эвакуация туристов с китайского острова Хайнань - любимого китайского направления у организованных туристов из России в это время года, подчеркнул он. Туроператоры прекратили чартерные завозные рейсы, но осуществляют вывозные рейсы в плановом режиме. При этом по желанию туристов возможен досрочный возврат, пояснил Горин.

Отдыхающим в Китае россиянам рекомендовано не покидать территорию отелей, на острове отменены экскурсии, закрыты увеселительные заведения, отметил представитель АТОР.

"Туристы с очень большим пониманием относятся к ситуации и в том числе досрочно прекращают свой отдых", - сообщил Горин.

Ростуризм в пятницу рекомендовал прекратить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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