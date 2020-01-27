Azur Air приостановила отправку туристов на Хайнань

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская чартерная авиакомпания Azur Air приостановила отправку туристов на остров Хайнань (Китай) из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV до стабилизации ситуации, говорится в сообщении компании. Также авиаперевозчик обещает организовать вывоз туристов с острова в кратчайшие сроки. В компании пока не называют точное количество пассажиров, которых предстоит вывезти.

"В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР и решениями стратегического партнера туроператора Anex Tour, авиакомпания Azur Air приостанавливает программу завоза туристов в Китай. Также с 27.01.2020 г. в кратчайшие сроки будет осуществляться вывоз отдыхающих российских граждан с острова Хайнань. Изменения в китайской полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Изменения в полетной программе касаются рейсов в Санья из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска, уточнили в компании.