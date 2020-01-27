{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Azur Air приостановила отправку туристов на Хайнань

Авиаперевозчик обещает организовать вывоз туристов с острова в кратчайшие сроки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская чартерная авиакомпания Azur Air приостановила отправку туристов на остров Хайнань (Китай) из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV до стабилизации ситуации, говорится в сообщении компании. Также авиаперевозчик обещает организовать вывоз туристов с острова в кратчайшие сроки. В компании пока не называют точное количество пассажиров, которых предстоит вывезти.

"В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР и решениями стратегического партнера туроператора Anex Tour, авиакомпания Azur Air приостанавливает программу завоза туристов в Китай. Также с 27.01.2020 г. в кратчайшие сроки будет осуществляться вывоз отдыхающих российских граждан с острова Хайнань. Изменения в китайской полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Изменения в полетной программе касаются рейсов в Санья из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска, уточнили в компании.

 

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
АТОР: туроператоры предлагают другие направления вместо Китая
Нет понимания, сколько продлится приостановка продажи туров в КНР, констатировал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС