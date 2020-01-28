ФАС проверит рекламу "Арбидола" с утверждением об эффективности против коронавируса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит рекламу препарата "Арбидол", содержащую утверждение об эффективности лекарства в борьбе против коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В ведомство поступила жалоба на рекламу "Арбидола". Сотрудники Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России ознакомились с рекламным роликом, выходившим в радийных эфирах", - отметил представитель ФАС.

По словам начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяны Никитиной, которые приводит пресс-служба, в инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки. "Управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата", - сказала Никитина.