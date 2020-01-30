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Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций будет работать с Китаем по видеосвязи

Это связано со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) перейдет на видеосвязь в переговорах и работе с Китаем, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщил в четверг ТАСС гендиректор агентства Леонид Петухов.

Представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев сообщал журналистам, что ситуация с распространением в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, не несет угрозы экономике России. При этом предложено остановить все проекты, которые связаны с привлечением иностранной рабочей силы.

"В связи со сложившейся ситуацией все переговоры с китайскими партнерами временно агентство будет проводить посредством видеоконференцсвязи. Это обстоятельство не помешает развивать взаимодействие с китайской стороной и не будет мешать тем проектам, которые уже реализуются с участием китайских инвестиций. Временно китайские специалисты не смогут приехать на Дальний Восток", - сказал Петухов.

Он добавил, что сложностей во взаимодействии возникнуть не должно. "Китайская сторона относится к ситуации с пониманием. При этом агентство будет поддерживать активность китайского бизнеса по инвестированию на Дальний Восток", - подчеркнул Петухов.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в Ухане. К утру четверга, по предварительным оценкам, количество заболевших превысило 7,7 тыс., не менее 170 человек умерли. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Германии, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, на Шри-Ланке и в Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила в страну специалистов.

Теги
РоссияКитайДальний Восток
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