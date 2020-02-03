Трутнев: главам регионов Дальнего Востока нужно координировать работу по льготной ипотеке

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Главам регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) нужно координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье. Об этом сообщил в понедельник в интервью телеканалу НТВ полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Есть ряд вопросов, которые надо координировать на уровне глав регионов. Нужно очень внимательно следить за ценами на жилье: чтобы не получилось, что мы добавляем денег, добавляем спрос, и вверх полезли цены, которые съедят эффект от действий. Поэтому работа предстоит большая, и, я думаю, что через полгода мы сможем уверенно говорить, что проект работает и приносит пользу", - сказал Трутнев.

По его словам, на получение ипотеки уже подали около 8 тыс. заявок. "Сегодня мы только стартовали по исполнению этого проекта, уже сегодня около 8 тыс. заявок у нас есть, около 1 тыс. кредитов выдано. Работа идет, пока она идет только по квартирам, один первый кредит выдан на строительство жилого дома. Но будет расширяться и то, и другое направления", - добавил полпред.

Развитие проектов деревянного домостроения

Полпред также считает, что параллельно с развитием программ ипотечного кредитования в округе необходимо поддерживать проекты, связанные с деревянным домостроением.

"Параллельно с реализацией программы, связанной с предоставлением ипотеки, нам надо создавать, поддерживать новые проекты в области переработки дерева, в том числе деревянных конструкций, чтобы предложений [на рынке жилья] было больше", - сказал Трутнев, добавив, что на рынке стройматериалов на Дальнем Востоке существует "много белых пятен". В то же время вице-премьер отметил, что повышение пошлины на вывоз круглого леса на экспорт стимулировало развитие деревообработки на Дальнем Востоке

Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдают кредиты.

На 20 января 2020 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,55 млрд рублей. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).

"Дальневосточный гектар"

Вице-премьер также заявил, что дальневосточные гектары необходимо выдавать людям во всех зонах, кроме тех, которые нужных для ТОР. Ранее он говорил, что участникам программы "Дальневосточный гектар" хотят увеличить площадь предоставляемой земли за счет территорий вокруг крупных населенных пунктов, "так как там уже есть инфраструктура". По словам Трутнева, буферные зоны нельзя убрать полностью, города должны расти и развиваться, однако он отметил, что кабмин попросил всех губернаторов ДФО их сократить.