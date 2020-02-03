Трутнев: главам регионов Дальнего Востока нужно координировать работу по льготной ипотеке

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Главам регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) нужно координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье. Об этом сообщил в понедельник в интервью телеканалу НТВ полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.
"Есть ряд вопросов, которые надо координировать на уровне глав регионов. Нужно очень внимательно следить за ценами на жилье: чтобы не получилось, что мы добавляем денег, добавляем спрос, и вверх полезли цены, которые съедят эффект от действий. Поэтому работа предстоит большая, и, я думаю, что через полгода мы сможем уверенно говорить, что проект работает и приносит пользу", - сказал Трутнев.
По его словам, на получение ипотеки уже подали около 8 тыс. заявок. "Сегодня мы только стартовали по исполнению этого проекта, уже сегодня около 8 тыс. заявок у нас есть, около 1 тыс. кредитов выдано. Работа идет, пока она идет только по квартирам, один первый кредит выдан на строительство жилого дома. Но будет расширяться и то, и другое направления", - добавил полпред.
Развитие проектов деревянного домостроения
Полпред также считает, что параллельно с развитием программ ипотечного кредитования в округе необходимо поддерживать проекты, связанные с деревянным домостроением.
"Параллельно с реализацией программы, связанной с предоставлением ипотеки, нам надо создавать, поддерживать новые проекты в области переработки дерева, в том числе деревянных конструкций, чтобы предложений [на рынке жилья] было больше", - сказал Трутнев, добавив, что на рынке стройматериалов на Дальнем Востоке существует "много белых пятен". В то же время вице-премьер отметил, что повышение пошлины на вывоз круглого леса на экспорт стимулировало развитие деревообработки на Дальнем Востоке
Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдают кредиты.
На 20 января 2020 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,55 млрд рублей. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).
"Дальневосточный гектар"
Вице-премьер также заявил, что дальневосточные гектары необходимо выдавать людям во всех зонах, кроме тех, которые нужных для ТОР. Ранее он говорил, что участникам программы "Дальневосточный гектар" хотят увеличить площадь предоставляемой земли за счет территорий вокруг крупных населенных пунктов, "так как там уже есть инфраструктура". По словам Трутнева, буферные зоны нельзя убрать полностью, города должны расти и развиваться, однако он отметил, что кабмин попросил всех губернаторов ДФО их сократить.
"Все, за исключением этой территории развития, когда мы будем понимать, что на 10-20 лет вперед эта зона нужна для развития, все остальное надо людям передавать", - сказал полпред.
Трутнев отметил важность повышения роли архитектурных советов. По его словам, необходимо создать план развития территорий. Полпред подчеркнул, что буферные зоны стоит сократить. "Буферные зоны - это те участки, где губернаторы не разрешают сегодня выделять землю по одному гектару. Надо буферные зоны сократить для того, чтобы люди могли получать один гектар ближе к населенному пункту, могли строить свой дом, жить там", - сказал он.
Сегодня на территории Дальнего Востока реализуются программы, направленные на развитие экономики макрорегиона. В частности, запущены режимы со специальными условиями для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток (СПВ). Кроме того, созданы отдельные институты развития, которые помогают привлекать в дальневосточные проекты финансирование, подбирать кадры для производств.
Доработка системы преференций для инвесторов
Трутнев также сообщил, что систему преференций для инвесторов на Дальнем Востоке доработают с учетом опыта соседних с регионом стран, в частности, Японии и Кореи.
"Мы приняли закон о ТОР (территория опережающего развития) пять лет назад, все вокруг изменяется, значит, мы должны делать следующие шаги. Очень активно конкурируют наши соседи - японцы, корейцы, достаточно планомерно работают над совершенствованием системы преференций. Мы изучаем их опыт, следующие предложения будем готовить", - сказал Трутнев.
По его словам, за пять лет действия закона о ТОР в регионе появилось 49 крупных инвестпроектов. Общий объем инвестиций на момент их завершения составит 3,9 трлн рублей. Уже сейчас на территорию Дальнего Востока по этим проектам пришло 870 млрд рублей.
"Часть форм работы перешли на другую территорию России. Это хорошо, значит, наша форма востребована, но в тоже самое время это снижает конкурентное преимущество Дальнего Востока", - отметил полпред.
Всего на территории Дальнего Востока создано 20 ТОР. На территории опережающего развития для инвесторов действуют льготные условия выплат налогов на имущество, на прибыль, на землю, на добычу полезных ископаемых, а также особый статус социальных отчислений. Ранее ТАСС также сообщил, что всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона или 6,6 млн человек.
В новость внесены изменения (12:10 мск) - добавлены подробности.