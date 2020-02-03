Эксперт: овощи, фрукты и морепродукты из КНР могут заменить поставки из Марокко и Турции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Овощи, фрукты и морепродукты из КНР, которые составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию, могут быть заменены поставками из Марокко и Турции. Такую точку зрения ТАСС высказал глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

"Овощи, фрукты и морепродукты составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию. В структуре импорта овощей по странам Китай занимает первое место. На данный момент выпадающие объемы легко могут быть замещены поставками из других стран, например из Марокко и Турции", - сказал он.

Как отметил Востриков, за 11 месяцев из Китая было завезено более 453 тыс. тонн овощей на сумму более $370 млн. Вторым по значимости партнером по данной категории для России является Турция с объемом поставок более 136 тыс. тонн и $148 млн соответственно. Говоря о ценах, глава ассоциации отметил, что дальнейшая ценовая динамика на указанную продукцию будет зависеть от баланса спроса и предложения. "Также не стоит забывать о том, что главным фактором, сдерживающим рост цен, сегодня продолжает оставаться низкая покупательная способность населения", - добавил он.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, умер 361 человек. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.