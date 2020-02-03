Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго в связи поручением президента России Владимира Путина. Об этом говорится в проекте поправок в закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", опубликованном на портале нормативно-правовых актов в понедельник.

Согласно документу, изначально на выплату материнского капитала закладывалось на три года более 945 млрд рублей. Проект поправок предполагает увеличение финансирования до 428 млрд рублей в 2020 году, 522 млрд рублей - в 2021-м и 582 млрд рублей - в 2022-м.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года. По ее словам, поправки могут быть присоединены к правительственному законопроекту, который предлагает разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств маткапитала. Госдума 21 января приняла его в первом чтении.