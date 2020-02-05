Disney оценивает в $175 млн будущие убытки от последствий коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Американская компания The Walt Disney Company прогнозирует убытки в размере $175 млн от последствий вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Как сообщил телеканал CNBC , такую оценку привела главный финансовый директор Disney Кристин Маккарти при публикации во вторник отчета за первый квартал 2020 финансового года.

По оценке компании, временное закрытие парка отдыха и развлечений Disneyland в Шанхае обойдется в $135 млн. Приостановка работы аналогичного парка в Гонконге грозит потерями в размере еще около $40 млн. Более точные цифры будут изложены в отчете за следующий квартал.

"Закрытие [парков] происходит в течение квартала, который в обычных обстоятельствах характеризуется высокой посещаемостью ввиду наступления Нового года по лунному календарю", - отметила Маккарти. "Точный размер финансовых потерь во многом будет зависеть от длительности приостановки работы и от того, как быстро мы сможем возобновить функционирование в штатном режиме", - добавила она. Компания не прогнозирует спад посещаемости Disneyland в США.

В США подтверждено одиннадцать случаев заболевания пневмонией, вызванной 2019-nCoV. Случаи зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Аризона, Вашингтон и Массачусетс. Соединенные Штаты ввели временный запрет на въезд на территорию страны для почти всех иностранцев, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США.