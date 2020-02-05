{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

СМИ: Alibaba запустила платформу для закупки медикаментов для борьбы с коронавирусом

Фармацевтические компании и производители смогут публиковать там информацию о поставках, отмечает агентство "Синьхуа"

ТАСС, 5 февраля. Компания Alibaba запустила специальную онлайн-платформу для закупки медикаментов по всему миру для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Новая платформа предназначена для удовлетворения спроса на лекарственные препараты и защитные средства в регионах КНР, где произошла вспышка коронавируса. Фармацевтические компании и производители смогут публиковать информацию о поставках, после чего Alibaba будет закупать необходимые средства для борьбы с коронавирусом и направлять их нуждающимся медицинским учреждениям.

25 января Alibaba создала специальный фонд размером 1 млрд юаней (около $144 млн) для обеспечения поставками медикаментов регионов Китая, подвергшимся вспышке вирусного заболевания. К 3 февраля компания снабдила необходимыми поставками 18 больниц, в том числе и в провинции Хубэй, которая больше всех пострадала от коронавируса: в этой провинции 479 человек погибли в результате пневмонии, вызываемой вирусом.

 

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Россия в январе увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 4%
Объем импорта составил $14,3 млрд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС