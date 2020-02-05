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Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи опроверг сообщения о покупке eBay

В компании ICE уточнили, что eBay было направлено предложение для изучения возможностей по сотрудничеству
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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 5 февраля. Компания Intercontinental Exchange (ICE), являющаяся владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи, не собирается приобретать одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе ICE.

"ICE обратилась к eBay с предложением изучить ряд возможностей для сотрудничества, которое было бы выгодно держателям акций обеих компаний. Компания eBay не выразила серьезного интереса. Мы не ведем переговоры о сделке по купле-продаже всей eBay или ее доли", - сказано в сообщении.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждала, что ICE готовится приобрести eBay, а объем сделки может превысить $30 млрд. Согласно публикации, стороны официально пока не приступили к переговорам. Руководство eBay якобы изучает поступившее предложение, но не гарантирует свое согласие.

eBay - американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в области интернет-аукционов и розничной интернет-торговли. Она была основана в 1995 году бизнесменом Пьером Омидьяром, штаб-квартира расположена в Сан-Хосе.

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