Эксперты ожидают дефицита смартфонов и роста цен на них из-за коронавируса

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса может привести к дефициту смартфонов и их подорожанию уже к началу весны. Об этом ТАСС рассказали эксперты компании Merlion, которой принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк".

"Уже поступает информация, что каникулы на фабриках будут продлены до 14 февраля. В "зоне риска" смартфоны, к концу февраля - началу марта возможно появление дефицита товаров и рост цен. По остальным продуктам (компьютерная техника, комплектующие) сроки поставки более длительные, запасы товаров на стоках и в транзитах у нас, как дистрибьютора, есть, большого дефицита и серьезного повышения цен на эти категории товара мы пока не ожидаем. Даже если ситуация будет развиваться неблагоприятно и каникулы продлят на больший срок - у нас есть выработанная стратегия работы в таких условиях", - сообщила директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Татьяна Скокова.

Партнеры в Китае оперативно уведомляют компанию, что офисные сотрудники пока работают в удаленном режиме, и производство также пока не началось. В компании отметили, что традиционно учитывали китайский новый год в планировании поставок, однако не хеджировали риски от форс-мажорных ситуаций, например, дополнительные фитосанитарные досмотры грузов из Китая, которые могут увеличить время доставки товаров.

"Сложности с возвращением к месту работы из-за ограничений на передвижение продлятся по прогнозам до 17 февраля. В связи с этим говорят, что возможен временный дефицит ввиду нехватки рабочей силы, про повышение цен пока речи не идет. Некоторые позиции растут в цене на спекуляциях, но в основном это группы, где рост цен и так предполагался в силу объективных причин. Например SSD или матрицы", - пояснил директор по дистрибуции дивизиона "Бытовая техника и электроника" компании Константин Десслер.

"Сейчас низкий сезон и повышения цен не стоит ожидать. Если допустить, что ситуация будет ухудшаться, будет введен карантин и закрыты производственные линии, тогда дефицит и пересмотр цен может возникнуть не раньше, чем во втором квартале", - считает он.

Прогнозы ретейлеров

Опрошенные ТАСС участники рынка пока не ожидают дефицита электроники и бытовой техники. Так, компании "Связной" (крупнейший ретейлер смартфонов в РФ), "Мегафон", re:Store не отмечают никаких изменений в поставках и не получали уведомлений об изменениях в графике поставок товаров от производителей. "В настоящий момент все поставки выполняются согласно обязательствам", - сообщили в пресс-службе компании "Связной".

"Мы не видим никаких рисков с точки зрения поставок, и дефицита товара сейчас нет", - в свою очередь отметили в компании "Билайн".

"Никаких далеко идущих прогнозов пока не делаем, а работаем в стандартном режиме, как это было и в прошлые годы в период сразу после китайского нового года", - сообщили в re:Store.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" также пока воздержались от прогнозов на будущее, но сообщила, что в настоящее время не испытывает сложностей с наличием товаров, в магазинах сети "есть полный ассортимент цифровой и бытовой техники". "Мы проводим плановые кампании, предшествующие праздникам в феврале и марте с тем, чтобы все могли приобрести подарки", - сказали в компании.

По данным АКОРТ, куда входят сети DNS и "М.Видео - Эльдорадо", по потребительским товарам на данный момент задержек в поставках нет. Сказывается как учет в поставках празднования китайского Нового года, в ходе которого обычно возникают перерывы в поставках продукции до двух недель, так и схемы организации движения и складирования товаров, рассчитанные на возможные сбои в поставках.