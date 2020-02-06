ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с 25 декабря 2019 года на фоне вспышки пневмонии

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) в четверг понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 162 базисных пункта, до 6,9985 за доллар. Согласно статистике регулятора, опубликованной на сайте центробанка, это минимальное значение с 25 декабря прошлого года.

"Внезапная вспышка коронавируса вызвала волатильность настроений на рынке, однако не сформировала девальвационных ожиданий в долгосрочной перспективе, - цитирует профессора экономики Уханьского университета (город Ухань, центральная провинция Хубэй) Гуань Тао в четверг финансовый портал "Дунфанцайфу". - Давление на китайскую валюту снизится по мере стабилизации эпидемиологической ситуации и ликвидации последствий вспышки коронавируса".

В материале "Дунфанцайфу" также подчеркивается, что темпы роста экономики КНР после вспышки пневмонии восстановятся к 2021 году. Несмотря на то, что потребление, в частности в сфере услуг, "сильно пострадало" на фоне распространения заболевания, долгосрочные тенденции, в частности увеличение доли сектора услуг в экономике КНР и развитие технологий, - не изменятся, отмечает портал.

В середине января наблюдалось укрепление юаня, обусловленное заключением соглашения по первой фазе торговой сделки Китая и США. 21 января курс достиг отметки 6,8606, что стало максимальным значением с 3 июля 2019 года.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%. В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он преодолел психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.