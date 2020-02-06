Эксперты: ЦБ понизит ключевую ставку до 6% из-за коронавируса и низкой инфляции

Аналитики отмечают, что ставший главной темой начала года китайский коронавирус, а, точнее, его влияние на макроэкономическую ситуацию, станет существенным аргументом в пользу снижения ключевой ставки.

Но возросшая турбулентность на финансовых рынках и вероятное смягчение бюджетной политики после смены правительства РФ могут заставить регулятора взять паузу до весны.

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рита Шпилевская, Алиса Столярова/. Совет директоров Банка России по итогам первого в текущем году заседания, вероятнее всего, понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6%, уверены опрошенные ТАСС эксперты. В пользу смягчения, по мнению аналитиков, говорят низкая инфляция и макроэкономические риски на фоне распространения нового коронавируса.

"Мы считаем, что эпидемия коронавирусной инфекции в Китае имеет дефляционные последствия для экономики России, так как она уже привела к снижению спроса на российские товары и услуги. Между тем ослабление рубля остается довольно сдержанным, и мы полагаем, что недавнее решение правительства увеличить социальные расходы ускорит инфляцию в 2020 году не более чем на 0,2 п. п. На наш взгляд существует риск, что ЦБ не удастся исполнить свой прогноз годовой инфляции, равный 3,5-4%. В связи с этим мы ожидаем, что по итогам предстоящего заседания регулятор понизит ключевую ставку на 25 б. п., до 6%", - отмечает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

По мнению заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Константина Корищенко, "такие явления, как коронавирус, смена правительства, нацпроекты, и так далее, они все, скорее, требуют от Центрального банка более мягкой политики, чем более жесткой, чтобы стимулировать инвестиции, реализацию проектов".

На необходимость стимулирования экономического роста через снижение ставок также указывает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. "Пока, вероятнее всего, ставка будет снижена на 25 б. п., до 6%. В пользу снижения ставки говорит слабый рост экономики. Снижение ставок в экономике способно помочь достичь цели президента по росту ВВП РФ выше среднемировых темпов в 2021 году, а также перезапустить инвестиционный цикл", - отмечает он.

Весомым аргументом в пользу понижения ставки эксперты в который раз называют замедление инфляции. "Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 0,25 п. п., до 6% на заседании 7 февраля. По нашим оценкам, инфляция в январе замедлится до 2,5% по сравнению с 3% в декабре. На горизонте ближайшего полугодия инфляция может замедлиться до 2%, что ниже среднесрочного таргета ЦБ РФ (4%). Учитывая отклонение инфляции от цели вниз, у Банка России есть основания для снижения ключевой ставки", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Вероятность паузы сохраняется

В том, сохранит ли Банк России ставку на текущем уровне, или снизит ее до 6%, остается интрига, отмечают большинство экспертов. Главный экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков полагает, что регулятор будет выбирать между снижением ставки (на 25 б. п., до 6%) и сохранением ее на текущем уровне из-за волатильности курса рубля.

"Наши расчеты указывают на большую вероятность снижения. Важным фактором неопределенности в данном случае выступает недавнее ослабление рубля - дело в том, что все "сюрпризы" в части решений ЦБ по ключевой ставке тесно связаны с динамикой рубля непосредственно перед заседанием регулятора. Но, даже если на этой неделе совет директоров решит оставить ставку без изменений, мы все равно ожидаем двух снижений по 25 б. п. в течение первого полугодия", - отмечает он.

По мнению Кирилла Соколова из Совкомбанка, среди аргументов против снижения ставки в эту пятницу также "возросшая турбулентность на финансовых рынках и вероятное смягчение бюджетной политики после смены правительства РФ".

Впрочем, даже если регулятор оставит ставку на уровне 6,25% в эту пятницу, то можно ожидать снижения ключевой ставки на заседании в марте, сошлись во мнении опрошенные ТАСС эксперты.

"Снижение ставки до 6% в марте завершит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Прогноз структурной инфляции подразумевает, что до окончания текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики, на наш взгляд, остался один маленький шаг. Учитывая, что в декабрьском заявлении регулятор занял выжидательную позицию, мы по-прежнему прогнозируем, что снижение ставки на 25 б. п. будет отложено до марта - сейчас нет причин торопиться с решением", - отмечает экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец.

Сбербанк CIB - 6%

Совкомбанк - 6%

Альфа-банк - 6%

Газпромбанк - 6%

Промсвязьбанк - 6%

Росбанк - 6%

"Финам" - 6%

Citi - 6,25%

"Ренессанс Капитал" - 6,25%

"Альфа-Капитал" - 6%

"Газпромбанк - Управление активами" - 6%

"Фридом Финанс" - 6%.