Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАСС, 9 февраля. Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
По состоянию на 15:42 мск курс биткоина составил $10,145 (повышение на 3,27%).
Максимальной стоимости в $20 тыс. биткоин достигал в декабре 2017 года.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.