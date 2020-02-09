Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

ТАСС, 9 февраля. Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

Как заработать на биткойнах и нужны ли они вам?

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По состоянию на 15:42 мск курс биткоина составил $10,145 (повышение на 3,27%).

Максимальной стоимости в $20 тыс. биткоин достигал в декабре 2017 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.