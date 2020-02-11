Курс доллара снизился до 63,82 рубля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 63,82 рубля.

Курс евро снизился на 35 копеек, до 69,63 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,8% и составил 3087,19 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,39% и достиг отметки в 1524,4920,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.