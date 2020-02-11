Исполнительному директору "Нафтогаза" не заплатили премию за арбитраж с "Газпромом"

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко остался без премии за решение Стокгольмского арбитража в споре с "Газпромом", и он готов жаловаться в компетентные органы. Об этом сам топ-менеджер компании сообщил во вторник в Facebook .

При этом он опубликовал копию своего обращения на имя главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, в котором заявил о "невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства".

По словам Витренко, "Нафтогаз" заключил 4 июля 2018 года с ним дополнение к трудовому договору, условиями которого предусмотрена выплата "премии за достижение весомых целей, реализацию стратегически важных проектов". В соответствии с этим работодатель, отмечает топ-менеджер, был обязан выплатить ему 50% премии еще до 30 декабря прошлого года.

Речь идет о премиальных, в размере 1% от $2,9 млрд, выплаченных "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража, то есть около $29 млн, которые предполагалось распределить между представителями "Нафтогаза". Между тем, как сообщали украинские СМИ, кабинет министров Украины попросил наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий, так как правительство намерено прежде "изучить контракты членов правления "Нафтогаза" и вопрос корректности выплаты премий".

Ранее вопрос о выплате этой премии топ-менеджерам "Нафтогаза" вызвал широкий резонанс среди общественности и политиков, которые посчитали такие суммы непомерно высокими на фоне низких доходов граждан в стране и состояния экономики в целом. Тем не менее Витренко считает эти премиальные абсолютно заслуженными, подчеркивая, что именно он был инициатором арбитражей с "Газпромом" и непосредственно их сопровождал. Он заявил, что задержка с выплатой премии безосновательно нарушает трудовое законодательство Украины и влечет финансовую, административную, а также уголовную ответственность со стороны работодателя.

В то же время Витренко выступил с инициативой вместо выплаты премий топ-менеджерам "Нафтогаза" раздать всем гражданам страны поровну сумму $2,9 млрд, полученных по решению Стокгольмского арбитража, а также еще $7,2 млрд, которые Украина рассчитывает получить по новому пятилетнему транзитному контракту с "Газпромом". В пересчете на одного человека это выйдет около 6 тыс. гривен или около $245. "К сожалению, я до сих пор не получил ответ на это мое предложение", - сказано в заявлении. Витренко сообщил, что в случае отсутствии реакции на его обращение с 11 февраля он вынужден будет обращаться в компетентные органы для защиты своих интересов.