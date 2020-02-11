Госдума может в весеннюю сессию принять закон о выходе ЦБ из капитала Сбербанка

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут до конца весенней сессии принять закон, предусматривающий выход Банка России из капитала Сбербанка. Об этом ТАСС сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"По процедуре, я думаю, мы пойдем. То есть, если правительство внесет [законопроект] в феврале или, скорее всего, в марте, в весеннюю сессию закон реально принять", - сказал Аксаков, отметив, что тогда больше не потребуется принимать отдельный закон о перечислении дивидендов Сбербанка в бюджет РФ.

По мнению депутата, решение о выходе Банка России из капитала Сбербанка логично и позволяет решить вопрос конфликта интересов, когда регулятор является акционером банка. "При этом, когда в капитале есть Банк России, морально, скажем так, легче. Но когда мы принимали решение по банку ВТБ в начале двухтысячных, ВТБ проблем не испытал в связи с переменой собственника. Я думаю, что и сейчас каких-то проблем особо не будет для Сбербанка", - добавил Аксаков.

Ранее сегодня Минфин сообщил, что совместно с Банком России разработан законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет Банка России в размере 50% плюс одна акция будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.