В США заявили, что коронавирус может временно нивелировать часть сделки с Китаем

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом, может нивелировать в краткосрочной перспективе часть договоренностей с Китаем в рамках первой фазы торговой сделки. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Что касается эффекта на первую фазу сделки, то нет каких-либо изменений в том, что, как мы ожидаем, Китай будет закупать больше американской сельхозпродукции. Посмотрим, как это работает, - сказал помощник президента США. - Вирус убил большое количество предприятий по производству свинины, Китаю потребуется продовольствие".

"Мы ожидаем, договоренности позволят им приобрести больше продовольственных товаров, это откроет китайские рынки для американских фермеров", - добавил он.

"Конечно, исходя из того, какую вспышку мы видим, коронавирус может повлиять", - отметил О'Брайен.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.

Помощь в борьбе с пневмонией

Китай пока не принял предложение Соединенных Штатов о помощи в борьбе с распространением коронавируса и отправке в страну американских врачей, однако оно остается в силе, добавил О'Брайен.

"Мы не знаем, откуда он [коронавирус] взялся. Мы не знаем его происхождение и то, как он появился", - отметил он. "У нас нет американских врачей в этом районе", - подчеркнул он.

"Мы предложили Китаю возможность того, чтобы американские доктора из ЦКПЗ (Центров по контролю и профилактике заболеваний) и другие эксперты приехали в Китай и помогли. Это предложение не было принято в настоящий момент, но оно остается в силе", - сообщил помощник президента.

По его оценкам, ситуация со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом, остается "крайне серьезной". О'Брайен при этом не стал комментировать выдвинутую ранее газетой The Washington Times версию о происхождении коронавируса из лаборатории института в городе Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия.

"У меня нет информации по этому поводу, так что я не могу комментировать это", - сказал представитель американской администрации. Ранее во вторник первый заместитель директора ЦКПЗ Энн Шукат назвали эту теорию слухами.