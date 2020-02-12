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ОПЕК ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году из-за коронавируса

В отчете организации сказано, что мировой спрос на нефть ожидается на уровне 100,73 млн баррелей в сутки против 99,74 млн баррелей в 2019 году

ТАСС, 12 февраля. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки - до 990 тыс. баррелей. В ОПЕК полагают, что спрос ослабнет из-за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в февральском отчете организации.

В ОПЕК ожидают, что в первом полугодии спрос на нефть в Китае из-за распространения коронавируса упадет на 200 тыс. баррелей в сутки. При этом эффект на глобальный спрос оценивается в 400 тыс. баррелей в сутки за этот же период. Причиной станет сокращение потребления топлива, в первую очередь авиационного.

Оценка роста мирового спроса на нефть в 2019 году также была ухудшена - на 20 тыс. баррелей в сутки, до 910 тыс. баррелей. Таким образом, в 2020 году мировой спрос на нефть ожидается на уровне 100,73 млн баррелей в сутки против 99,74 млн баррелей в 2019 году.

Кроме того, ОПЕК пересмотрела ожидания по спросу на нефть стран альянса на 2020 год - прогноз понижен на 200 тыс. баррелей в сутки, до 29,3 млн баррелей. Таким образом, спрос на нефть ОПЕК снизится на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом.

Прогноз роста предложения нефти из стран, не входящих в альянс, в текущем году понижен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 2,25 млн баррелей. Рост поставок ожидается со стороны США, Норвегии, Бразилии, Канады, Гайаны и Австралии.

При этом оценка роста предложения нефти из стран "не ОПЕК" в 2019 году повышена по сравнению с предыдущим отчетом на 20 тыс. баррелей в сутки - до 1,88 млн баррелей.

Теги
АвстрияКитайская вирусная пневмония
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