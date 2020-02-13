Туроператоры заявили, что коронавирус не снизил темпы бронирования летних туров россиянами

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Темпы бронирований россиянами туров на лето по многим направлениям превышают прошлогодние, несмотря на распространение нового коронавируса. Об этом сообщили опрошенные ТАСС крупные туроператоры.

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"В целом раннее бронирование идет активно по традиционно летним направлениям - Турция, Испания, Тунис, Черногория, Хорватия, Италия и т.д. По некоторым из них мы наблюдаем уже значительное превышение показателей продаж", - сообщили в пресс-службе Anex Tour.

Так, например, по Италии туроператор зафиксировал увеличение количества заказов за период раннего бронирования в три раза. На этом фоне компания впервые решила запустить чартерную программу в Италию (остров Сицилия) на базе авиакомпании Azur Air.

Tez Tour также отмечает увеличение в 2,5 раза заказов по раннему бронированию в Италию. Спрос на летние туры в Турцию превышает прошлогодние показатели в пять раз, в Грецию в четыре раза, на Кипр - в четыре раза, в Испанию - в 3,7 раза, в Болгарию - в два раза, сообщили в пресс-службе компании.

"Поэтому можно предположить, что многие популярные отели на летний сезон будут уже полностью загружены к апрелю", - отметили в пресс-службе Tez Tour.

Хорошо идут бронирования на лето и по популярным азиатским направлениям. Так, спрос на Таиланд на апрель, май и летние месяцы опережает аналогичный период прошлого года на 77%, при этом глубина бронирований достигает конца лета, сообщили в пресс-службе "Интуриста".

Спрос на зимний отдых

Общий негативный фон из-за коронавируса сначала оказал влияние на спрос на зимний отдых в Азии, однако потом ситуация начала выравниваться, отметили в "Интуристе". "С учетом того, что в Таиланде с эпидемиологической ситуацией все под контролем, панические запросы на аннуляции туров на ближайшие вылеты продлились первые несколько дней после обострения ситуации с коронавирусом, а далее число броней стало восстанавливаться до средних показателей по сезону", - указали в компании.

Сейчас спрос на зимние заезды в Таиланд у "Интуриста" соответствует уровню прошлого года. Похожая ситуация наблюдется по Вьетнаму и Шри-Ланке.

Стабильность спроса на отдых в Таиланде, Вьетнаме, Индии и на Шри-Ланке подтверждает Anex Tour. Отказов нет, ситуация в этих странах спокойная, глубина бронирования в зависимости от направления может достигать 150 дней, подчеркнули в компании. При этом вместо Китая, куда приостановлена продажа туров, клиенты туроператора выбирают ОАЭ, карибские направления и Шри-Ланку.

Бронирования у Tez Tour на зиму также сохраняют прежние темпы. В лидерах среди направлений на ближайшие зимние даты у туристов - ОАЭ, Турция, Таиланд, Италия, Андорра, Австрия и Египет, сообщили в компании.