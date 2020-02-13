Туроператоры заявили, что коронавирус не снизил темпы бронирования летних туров россиянами

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Темпы бронирований россиянами туров на лето по многим направлениям превышают прошлогодние, несмотря на распространение нового коронавируса. Об этом сообщили опрошенные ТАСС крупные туроператоры.
"В целом раннее бронирование идет активно по традиционно летним направлениям - Турция, Испания, Тунис, Черногория, Хорватия, Италия и т.д. По некоторым из них мы наблюдаем уже значительное превышение показателей продаж", - сообщили в пресс-службе Anex Tour.
Так, например, по Италии туроператор зафиксировал увеличение количества заказов за период раннего бронирования в три раза. На этом фоне компания впервые решила запустить чартерную программу в Италию (остров Сицилия) на базе авиакомпании Azur Air.
Tez Tour также отмечает увеличение в 2,5 раза заказов по раннему бронированию в Италию. Спрос на летние туры в Турцию превышает прошлогодние показатели в пять раз, в Грецию в четыре раза, на Кипр - в четыре раза, в Испанию - в 3,7 раза, в Болгарию - в два раза, сообщили в пресс-службе компании.
"Поэтому можно предположить, что многие популярные отели на летний сезон будут уже полностью загружены к апрелю", - отметили в пресс-службе Tez Tour.
Хорошо идут бронирования на лето и по популярным азиатским направлениям. Так, спрос на Таиланд на апрель, май и летние месяцы опережает аналогичный период прошлого года на 77%, при этом глубина бронирований достигает конца лета, сообщили в пресс-службе "Интуриста".
Спрос на зимний отдых
Общий негативный фон из-за коронавируса сначала оказал влияние на спрос на зимний отдых в Азии, однако потом ситуация начала выравниваться, отметили в "Интуристе". "С учетом того, что в Таиланде с эпидемиологической ситуацией все под контролем, панические запросы на аннуляции туров на ближайшие вылеты продлились первые несколько дней после обострения ситуации с коронавирусом, а далее число броней стало восстанавливаться до средних показателей по сезону", - указали в компании.
Сейчас спрос на зимние заезды в Таиланд у "Интуриста" соответствует уровню прошлого года. Похожая ситуация наблюдется по Вьетнаму и Шри-Ланке.
Стабильность спроса на отдых в Таиланде, Вьетнаме, Индии и на Шри-Ланке подтверждает Anex Tour. Отказов нет, ситуация в этих странах спокойная, глубина бронирования в зависимости от направления может достигать 150 дней, подчеркнули в компании. При этом вместо Китая, куда приостановлена продажа туров, клиенты туроператора выбирают ОАЭ, карибские направления и Шри-Ланку.
Бронирования у Tez Tour на зиму также сохраняют прежние темпы. В лидерах среди направлений на ближайшие зимние даты у туристов - ОАЭ, Турция, Таиланд, Италия, Андорра, Австрия и Египет, сообщили в компании.