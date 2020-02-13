{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Продажа акций Сбербанка правительству
Обновлено 

Глава ЦБ: продажа акций Сбербанка не повлияет на курс рубля и денежно-кредитную политику

После выхода Банка России из капитала Сбербанка в наблюдательном совете кредитной организации может остаться один представитель ЦБ

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству не окажет влияния на валютный рынок и денежно-кредитную политику, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы будем осуществлять соответствующие операции на валютном рынке, они будут растянуты во времени и равномерны. Параметры этих сделок мы объявим после того, как будут известны параметры самой сделки (выход финансового регулятора из капитала Сбербанка - прим. ТАСС). Мы исходим из того, что не будет значимого влияния на валютный рынок. На наш взгляд, значимого влияния на денежно-кредитную политику также не будет", - сказала она.

По словам главы регулятора, после выхода Банка России из капитала Сбербанка в наблюдательном совете кредитной организации может остаться один представитель ЦБ.

"Я думаю, что даже будет меньше трех человек, потому что действительно конфликт интересов воспринимается как конфликт интересов, когда наши представители участвуют в совете директоров (наблюдательном совете - прим. ТАСС). Мы и раньше старались, чтобы на пакет Банка России было больше независимых директоров. Я думаю, скорее всего, это должен быть один человек, на мой взгляд. Но мы еще обсуждаем", - сказала она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПродажа акций Сбербанка правительству
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
"Газпром" из-за коронавируса перевел переговоры с КНР в дистанционный формат
В компании уточнили, что переговоры продолжаются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС