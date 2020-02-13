Глава ЦБ: продажа акций Сбербанка не повлияет на курс рубля и денежно-кредитную политику

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству не окажет влияния на валютный рынок и денежно-кредитную политику, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы будем осуществлять соответствующие операции на валютном рынке, они будут растянуты во времени и равномерны. Параметры этих сделок мы объявим после того, как будут известны параметры самой сделки (выход финансового регулятора из капитала Сбербанка - прим. ТАСС). Мы исходим из того, что не будет значимого влияния на валютный рынок. На наш взгляд, значимого влияния на денежно-кредитную политику также не будет", - сказала она.

По словам главы регулятора, после выхода Банка России из капитала Сбербанка в наблюдательном совете кредитной организации может остаться один представитель ЦБ.

"Я думаю, что даже будет меньше трех человек, потому что действительно конфликт интересов воспринимается как конфликт интересов, когда наши представители участвуют в совете директоров (наблюдательном совете - прим. ТАСС). Мы и раньше старались, чтобы на пакет Банка России было больше независимых директоров. Я думаю, скорее всего, это должен быть один человек, на мой взгляд. Но мы еще обсуждаем", - сказала она.