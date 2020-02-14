Reuters: Tesla отзовет более 3 тыс. электромобилей Model X в Китае

ТАСС, 14 февраля. Американская компания Tesla отзовет более 3,1 тыс. электромобилей Model X в Китае. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

По его данным, под отзывную кампанию попадают автомобили, произведенные после июня 2016 года. У них может выйти из строя усилитель рулевого управления, что затруднит управление транспортным средством и в конечном итоге увеличит вероятность аварии.

В четверг Tesla объявила об отзыве 15 тыс. автомобилей этой же модели в США и Канаде по той же причине.

Компания Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.