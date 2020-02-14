РЖД в июне начнут обучать женщин профессии помощника машиниста

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в июне 2020 года начнут обучение женщин профессии помощника машиниста, на первом этапе женщины смогут работать на "Ласточках", а затем - на "Сапсанах", сообщает газета "Гудок" (принадлежит РЖД).

"Срок подготовки на помощника машиниста составляет 24 недели. Чтобы женщины могли выйти на работу с 1 января, рассчитываем начать обучение уже в июне", - отметил заместитель начальника департамента управления персоналом РЖД Александр Збарский, которого цитирует издание.