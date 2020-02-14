РЖД в июне начнут обучать женщин профессии помощника машиниста

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в июне 2020 года начнут обучение женщин профессии помощника машиниста, на первом этапе женщины смогут работать на "Ласточках", а затем - на "Сапсанах", сообщает газета "Гудок" (принадлежит РЖД).
"Срок подготовки на помощника машиниста составляет 24 недели. Чтобы женщины могли выйти на работу с 1 января, рассчитываем начать обучение уже в июне", - отметил заместитель начальника департамента управления персоналом РЖД Александр Збарский, которого цитирует издание.
В качестве пилотного полигона выбраны Московская дорога и южный участок Северо-Кавказской магистрали, из подвижного состава - две серии "Ласточек", затем к ним добавятся "Сапсаны".
Ранее глава холдинга Олег Белозеров говорил, что РЖД принимают меры для обеспечения комфортного труда женщин, они предусматривают, в том числе, улучшение дизайна локомотивов и моторвагонного подвижного состава.
Ранее сообщалось, что Минтруд РФ разработал сокращенный список запрещенных для женщин профессий. В актуализированном списке на данный момент около 100 профессий вместо прежних 400.