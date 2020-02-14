Reuters: нефтяники обеспокоены влиянием продажи акций Сбербанка на "рублевую бочку"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские нефтяники обеспокоены тем, что планируемая сделка по продаже контрольного пакета акций Сбербанка правительству может привести к укреплению курса рубля и, соответственно, к потере доходов от экспорта углеводородов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Свои опасения высказали представители "Сургутнефтегаза" и "Зарубежнефти" во время совещания с министром энергетики Александром Новаком с ведущими нефтяными компаниями в среду.

Правительство РФ выкупит у ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка (50% плюс одна акция) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, то есть за 2,5 трлн рублей. При этом наполнение ФНБ происходит за счет сверхдоходов от продажи нефти, средства поступают в долларах. Таким образом, для сделки потребуется продажа большого объема долларов в обмен на рубли, что, по логике нефтяников, может привести к укреплению российской валюты.

"Выйдет на рынок много долларов и укрепит рубль, рублевая бочка (цена барреля нефти в рублях - прим. ТАСС) подешевеет", - сказал один из источников агентства.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила ранее, что продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству не окажет влияния на валютный рынок и денежно-кредитную политику.

Центробанк и Минфин разработали законопроект, который предусматривает выход регулятора из капитала Сбербанка. Кабинет министров уже одобрил его, дальше документу предстоит отправиться в Госдуму. После покупки акции перейдут на баланс ФНБ.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, акции банка перейдут под контроль правительства в первой половине 2020 года, до годового собрания акционеров. В ЦБ также уточняли, что акции будут проданы по рыночной стоимости. Это будет средневзвешенная цена за шесть полных месяцев до даты первой сделки применительно ко всему пакету. Предполагается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента РФ Федеральному собранию.