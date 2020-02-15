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Китайская вирусная пневмония
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Глава МИД КНР напомнил США о торговых договоренностях на фоне вспышки коронавируса

Ван И надеется, что Вашингтон не станет "вводить ненужные ограничения на поездки в Китай и торговлю с республикой"

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И указал на необходимость соблюдения Соединенными Штатами договоренностей по первому этапу торгового соглашения на фоне вспышки нового коронавируса. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

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По его данным, такое заявление министр сделал в интервью агентству Reuters в Берлине. "Американская сторона должна соблюсти свои обязательства в соответствии с достигнутым соглашением первой фазы, - подчеркнул Ван И. - Надеюсь, Вашингтон проявит уважение к позиции Всемирной организации здравоохранения, будет следовать ее рекомендациям, не станет вводить ненужные ограничения на поездки в Китай и торговлю с нашей страной [в связи со вспышкой коронавируса]".

Как отметил Ван И, коронавирус временно негативно отразился на экономическом развитии КНР. "Однако распространение вируса завершится и суммарный общественный потребительский спрос в Китае быстро восстановится, китайская экономика в силу внутренних стимулирующих факторов проявит мощь и вернется к прежнему состоянию. Масштабы рынка КНР продолжат расширяться", - пояснил министр.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что выполнение первого этапа новой торговой договоренности Пекина и Вашингтона замедлилось из-за распространения в Китае коронавируса. Первая фаза договоренности между США и Китаем об урегулировании торговых споров, в рамках которой стороны понижают пошлины на продукцию друг друга, вступила в пятницу в силу. Именно на 14 февраля выпало завершение 30-дневного срока с момента подписания соглашения 15 января в Белом доме.

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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