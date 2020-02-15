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Китайская вирусная пневмония

Советник Трампа рассказал о возможном влиянии ситуации с коронавирусом на ВВП США

Лоуренс Кадлоу считает, что в первом квартале 2020 года США потеряют две или три десятых одного процента ВВП

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса в Китае может оказать негативное влияние на американскую экономику в первом квартале текущего года. С таким прогнозом выступил в пятницу в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

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"Мы полагаем, что мы, возможно, в первом квартале потеряем две или три десятых одного процента ВВП", - сказал Кадлоу.

В конце января он заявлял, что распространение нового коронавируса в Китае не нанесет значимого экономического ущерба США.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.

Теги
СШАКитайская вирусная пневмония
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