ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Банк России в 2020 году перечислит в бюджет Российской Федерации 500 млрд рублей в рамках сделки по продаже 50% + одна акция Сбербанка правительству РФ. Об этом говорится в материалах к законопроекту "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Соответствующий документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Согласно документу, денежные средства [полученные по сделке] и (или) права требования перечисляются до 1 июня финансового года с учетом условий, определенных в законопроекте (в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд рублей, 650 млрд рублей и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть - в 2023 году)", - отмечается в документе.

Также в рамках сделки регулятор передаст в казну имеющиеся права требования к Сбербанку по договорам субординированного кредита в размере 150 млрд рублей и к ВЭБ.РФ по договору о размещении денежных средств в депозит, балансовая стоимость которых равна 350 млрд рублей.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщал журналистам, что Банк России в 2020-2022 годах вернет в федеральный бюджет около 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка, остальную часть средств - в 2023 году. При этом, по словам замминистра, еще 700 млрд рублей в результате сделки останется у Банка России.