Эксперты: бизнес регионов Дальнего Востока страдает без китайских туристов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бизнес в граничащих с Китаем регионах отмечает некоторые потери прибыли из-за сокращения потока туристов. Как рассказали ТАСС участники рынка и представители властей, если такие проблемы, как повышение цен на овощи, уже почти решены, то сокращение турпотока продолжает влиять на некоторые отрасли экономики.

По словам собеседников агентства, эффект от отсутствия китайских туристов зимой не так заметен, однако ставит вопросы о перспективах летнего сезона.

"С одной стороны, зима всегда для нашего туризма являлась низким сезоном, то есть сезоном с небольшими цифрами турпотока, - рассказал в беседе с ТАСС президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев. - С другой стороны, и без того небольшой спрос совсем тонким слоем "размазался" по номерному фонду наших гостиниц. При этом затраты на их содержание остаются те же, и убытки ставят под вопрос планы индустрии гостеприимства на подготовку к летнему высокому сезону".

По словам Иванищева, вопрос, стоит ли вообще готовиться к летнему сезону, сейчас открыт для всех участников рынка.

Как отметил руководитель ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников, в местных кафе также стало меньше клиентов. "Отмечаем снижение посещений, заказов на 5-7%, оно небольшое, поскольку основной поток китайских туристов приходится на лето", - сказал он ТАСС. По его мнению, в большей степени ущерб от ситуации с коронавирусом ощутили на себе ювелирные и сувенирные магазины.

Цены на овощи падают, но не везде

После приостановки грузового сообщения с Китаем на Дальнем Востоке поднялись цены на зелень и свежие овощи, главным образом огурцы, помидоры, перец. За последнюю неделю они вернулись на прежние уровни почти во всех приграничных регионах. Как сообщили ТАСС в управлении ФАС по Амурской области, где раньше активнее всего жаловались на подорожание, на горячую линию ведомства за минувшую рабочую неделю поступило только два обращения по поводу завышения цен.

"По всем обращениям мы сейчас проводим проверки. В то же время постоянно проводим рейды по торговым сетям, и на сегодняшний день, после открытия грузооборота с Китаем цены на огурцы, а это была основная жалоба ранее, стали снижаться. На этой неделе цена на них спустилась до 160-140 рублей за килограмм. В целом отмечается снижение цен на 10-30%", - рассказал ТАСС начальник отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти УФАС Владимир Фирстов.

По словам представителя одной из крупнейших в Приморье оптовой овощной базы "Дружба" Дмитрия Волкова, если на прошлой неделе китайских овощей практически не было, то теперь склады снова наполняются, в том числе дефицитными раньше китайскими огурцами, помидорами и перцем.

Между тем рост розничных цен пока фиксируют в Забайкалье, но, как заявил журналистам во вторник заместитель председателя правительства - министр регионального развития края Александр Бардалеев, это связано с сезонным фактором. "Мы вышли на профильные министерства Новосибирской области, Красноярского и Алтайского краев. И начали обсуждать заключение контрактов с местными товаропроизводителями. До 20 февраля ожидаются поставки всех видов овощей в Забайкальский край", - сказал Бардалеев.

Высокие цены отмечают и жители Хабаровского края. В региональном управлении ФАС агентству сообщили, что в первые дни после закрытия границы некоторые овощи дорожали примерно в два-три раза и до сих пор их стоимость в полтора раза выше обычной. Предприниматели заменяют китайскую продукцию поставками из других стран, в частности Турции и Азербайджана, а также регионов России, но такие овощи недешевы с учетом географии.

В торговых сетях Хабаровска сейчас мало огурцов и помидоров, причем стоимость последних достигает 400-700 рублей за килограмм, а в некоторых магазинах предлагают овощи плохого качества. До сих пор из Китая в край завозили порядка 10% картофеля, капусты и свеклы, до 40% моркови и лука, до 80% свежих огурцов, до 90% огурцов и практически весь сладкий перец.