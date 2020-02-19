S&P оценило макроэкономические и бюджетные риски сделки по покупке Сбербанка

"Мы не видим значительных макроэкономических или бюджетных рисков, связанных с предполагаемой сделкой", - говорится в материале.

В агентстве пояснили, что Минфин приобретет у Банка России контрольный пакет акций Сбербанка с целью минимизировать конфликт интересов, когда ЦБ одновременно выступает как регулятор и как контролирующий акционер Сбербанка. Предлагаемая схема предусматривает, что правительство использует средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покупки 50% плюс 1 акция Сбербанка у Банка России по рыночной цене (около $44 млрд), после чего Банк России выплатит часть полученной прибыли в федеральный бюджет как дивиденды.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сделка по покупке правительством пакета акций Сбербанка не несет макроэкономических или бюджетных рисков для России, говорится в комментарии международного рейтингового агентства S&P.

Учитывая прогноз S&P относительно цен на нефть марки Brent в $60 за баррель в 2020 году и $55 за баррель в 2021 году, агентство ожидает, что правительство продолжит исполнять федеральный бюджет с профицитом, а государственный долг за вычетом ликвидных активов останется низким (в настоящее время около 3% ВВП), даже если исключить акции Сбербанка из оценки ликвидных активов правительства.

Эксперты добавляют, что объем сделки достаточно мал, чтобы привести к резкому скачку инфляции, поскольку дополнительные бюджетные расходы будут осуществлены в течение трех лет. Более того, это даже может способствовать возврату инфляции к целевому показателю в 4%.

При этом в агентстве считают, что покупка правительством РФ акций Сбербанка обеспечит кабмину гибкость в использовании средств от продажи (около 1% ВВП) для покрытия части дополнительных бюджетных расходов, о которых было заявлено президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

Влияние на бюджетное правило

По мнению аналитиков, дополнительные бюджетные расходы могут означать выход за ограничения действующей в стране строгой бюджетной политики, которой правительство четко следовало с 2017 года.

Эксперты поясняют, что в соответствии с бюджетным правилом федеральный бюджет планируется исходя из консервативной базовой цены на нефть в $40 за баррель (цена 2017 года, подлежащая ежегодной корректировке на 2%), а все нефтегазовые доходы от цены на нефть выше этого уровня аккумулируются в ФНБ и инвестируются в зарубежные активы. Дополнительные расходы могут быть профинансированы только за счет дополнительных ненефтегазовых доходов.

При достижении ликвидной части ФНБ уровня 7% ВВП правительство получает право инвестировать их во внешние активы с низким уровнем рисков и рассматривать другие варианты инвестиций. При этом правительство не сможет использовать средства ФНБ для финансирования дополнительных бюджетных расходов, если цена на нефть не упадет ниже базового уровня.

Приобретая акции Сбербанка, правительство не нарушит бюджетное правило, так как оно будет использовать средства ФНБ, превышающие 7% ВВП. При этом дивиденды от Банка России формально не будут являться "нефтегазовыми доходами", что "де факто" ослабит бюджетное правило, считают авторы материала. Ослабление бюджетного правила, по их мнению, может стать первым шагом к ослаблению доверия к новой бюджетной конструкции, ограничить прозрачность и предсказуемость решений в долгосрочной перспективе, что продолжает оставаться одним из ключевых факторов ограничивающих повышение суверенного рейтинга России.