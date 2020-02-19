Минпромторг предложил давать ретейлерам единую лицензию на алкоголь для объектов торговли

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает выдавать ретейлерам единую лицензию на алкоголь для нескольких торговых объектов. Соответствующий законопроект размещен в среду на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Законопроектом предусматривается право заявителя на указание в лицензии одного или нескольких своих обособленных подразделений. Другими словами, заявитель будет вправе получать лицензии на каждый торговый объект или объект общественного питания или одну лицензию на несколько объектов. Также заявитель может группировать объекты в различных лицензиях", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, на данный момент лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции распространяется на работу ее обособленных подразделений лишь при условии указания в лицензии места их нахождения. По этой причине возникают множественные проблемы, считают в Минпромторге. Так, например, при аннулировании или приостановлении лицензии ее владелец "неоправданно лишается права продажи алкоголя во всех объектах, указанных в лицензии, даже в том случае, если нарушение выявлено только в одном объекте". Этот фактор создает предпосылки для роста нелегального рынка алкогольной продукции, при этом получение новой лицензии является крайне затруднительным процессом, отмечают в министерстве.

"С учетом изложенного подтверждается актуальность проблем, на решение которых направлен законопроект. Принятие законопроекта позволит соискателю лицензии самостоятельно распределять риски, связанные с реализацией алкогольной продукции, а также позволит предотвратить случаи по одновременному прекращению торговли алкоголем во всей торговой сети", - говорится в документе.

Минпромторг также поясняет, что предлагаемый документ следует рассматривать одновременно с законопроектом, предполагающим снижение стоимости госпошлины за лицензию на продажу алкогольной продукции за каждый объект с 65 тыс. до 20 тыс. рублей в месяц, о разработке которого ТАСС в январе сообщал статс-секретарь ведомства Виктор Евтухов.