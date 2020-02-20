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ЦБ в 2019 году заблокировал в Системе быстрых платежей 23,5 тыс. подозрительных операций

Всего россияне за 2019 год совершили через СБП более 6,7 млн переводов

МАГНИТОГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Банк России в течение 2019 года заблокировал в рамках Системы быстрых платежей (СБП) порядка 23,5 тыс. подозрительных операций. Из них 23,3 тыс. операций заблокированы по подозрению в переборе телефонных номеров, а 169 - по подозрению в массовом выводе средств, следует из представленной на Уральском форуме презентации первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева.

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ЦБ упростил переводы по номеру телефона. Как работает Система быстрых платежей

Всего россияне за 2019 год совершили через СБП более 6,7 млн переводов.

Разработанная Банком России Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Средняя сумма одного перевода, по данным ЦБ, составляет 8,8 тыс. рублей. Сейчас в СБП более 30 участников, в том числе 10 крупнейших банков.

С момента запуска системы не раз высказывались опасения, что путем перебора в системе телефонных номеров мошенники могут узнать о человеке дополнительную информацию: имя, отчество, первую букву фамилии и названия банков, в которых открыты счета.

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Россия
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