ЦБ в 2019 году заблокировал в Системе быстрых платежей 23,5 тыс. подозрительных операций

МАГНИТОГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Банк России в течение 2019 года заблокировал в рамках Системы быстрых платежей (СБП) порядка 23,5 тыс. подозрительных операций. Из них 23,3 тыс. операций заблокированы по подозрению в переборе телефонных номеров, а 169 - по подозрению в массовом выводе средств, следует из представленной на Уральском форуме презентации первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева.

Всего россияне за 2019 год совершили через СБП более 6,7 млн переводов.

Разработанная Банком России Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Средняя сумма одного перевода, по данным ЦБ, составляет 8,8 тыс. рублей. Сейчас в СБП более 30 участников, в том числе 10 крупнейших банков.

С момента запуска системы не раз высказывались опасения, что путем перебора в системе телефонных номеров мошенники могут узнать о человеке дополнительную информацию: имя, отчество, первую букву фамилии и названия банков, в которых открыты счета.