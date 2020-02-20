20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Rambler и Group-IB раскрыли новую схему мошенничества

Масштабная фишинговая атака проводилась под видом фиктивной премии "Лайк года 2020"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Rambler Group и Group-IB (специализируется на предотвращении кибератак) выявили многоступенчатую мошенническую схему, реализованную через масштабную фишинговую атаку, которая проводилась под видом фиктивной Ежесезонной премии "Лайк года 2020". Об этом в четверг сообщили в Group-IB.

На эту тему
"Ваша карта заблокирована" и другие популярные уловки мошенников

Отмечается, что в рамках масштабной фишинговой атаки пользователям предлагалось выиграть крупный денежный приз за случайно выбранный лайк, поставленный ими в соцсетях. В общей сложности было обнаружено более 1 тыс. связанных доменов, использовавшихся в атаке.

"Для привлечения желающих получить премию мошенники взломали почтовые серверы одного из операторов фискальных данных (ОФД) и массово рассылали пользователям Рунета сообщения от имени "команды Rambler". После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инцидент", - говорится в сообщении.

Центр реагирования на киберинциденты CERT-GIB выявил, что мошенники использовали несколько векторов атаки. Помимо рассылки почтовых сообщений они доставляли фишинговые сообщения через другие каналы, например, направляли оповещения о денежном вознаграждении в Google-календарь. Через разные каналы мошенники узнавали данные карт пользователей.

"В результате проведенных мероприятий рассылка под видом Rambler Group была остановлена. Со своей стороны, Rambler Group связалась с публичными почтовыми сервисами, предупредила их об атаке и попросила превентивно перемещать мошеннические письма в "Спам". В рамках дальнейшей работы специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, на которые осуществлялись переходы из полученных писем и приглашений. В общей сложности схема насчитывает более 1 тыс. доменов, работа по блокировкам продолжается", - добавили в Group-IB.

В компании также отмечают, что для того чтобы не стать жертвой мошенников, нужно, например, относится с недоверием к сообщениям и формам, в которых вас просят указать ваши личные данные. Отключать возможность автоматического добавления приглашений и мероприятий в свой календарь, а также не переходить по ссылкам, присланным в подозрительных или непонятных сообщениях электронной почты или через социальные сети.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин поставил задачу с опережением выстраивать защиту России от киберугроз
Президент также заявил, что активность зарубежных спецслужб на территории страны не снижается, ФСБ должна надежно защищать информацию о новейших системах вооружений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС