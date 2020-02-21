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Распространение коронавируса нового типа

Facebook из-за коронавируса отменила участие в форуме разработчиков видеоигр в США

Состояние здоровья сотрудников и сообщества геймеров "всегда превыше всего остального", отметили в компании

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Американская компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, из-за последствий нового коронавируса вышла из состава участников ежегодной конференции разработчиков видеоигр, которая пройдет 16-20 марта в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте компании.

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"Конференция разработчиков игр всегда является запоминающимся моментом в презентации нашего игрового ассортимента, однако состояние здоровья наших сотрудников и сообщества геймеров всегда превыше всего остального. Группы Facebook не будут участвовать в этом мероприятии в этом году ввиду опасений из-за 2019-nCoV", - говорится в сообщении компании.

Она планирует принимать участие в этом форуме в 2021 году.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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